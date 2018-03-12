CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerini uyardı, izin almadan televizyona çıkıp görüşlerini açıklayanların partide yerinin olmayacağını söyledi.

Çok talihsiz bir açıklama bu.

CHP’yi diğer partilerden ayıran en önemli özellik demokratik yapısıdır, farklı düşüncelerin özgürce seslendirilebilme özelliğidir.

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Kılıçdaroğlu öyle anlaşılıyor ki Devlet Bahçeli’nin MHP’sine özendi.

MHP’de partinin yetkili isimleri dışında görüş açıklayan olmaz.

Doğru politikalara müzakere ederek, tartışarak ulaşılabileceği akıllardan geçse bile dışa vurulmaz.

Meral Akşener’den Koray Aydın’a partiyi değiştirmek, daha özgür bir yapıya kavuşturmak isteyenlerin başlarına gelenler hatırlanır hep!

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Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden daha vahim olanı CHP’de bu sözlere karşı çıkan tek bir milletvekilinin bile olmayışı.

“Ben istediğim televizyona çıkarım ve görüşlerimi açıklarım arkadaş!” diyemedi hiçbir milletvekili.

Çünkü göstermelik ön seçimler yapılsa bile milletvekili aday listelerini genel başkan yazıyor sonuçta.

Gelecek seçimde yeniden seçilmeyi düşünen milletvekilleri Kılıçdaroğlu’na tepki gösteremiyor.

Siyasi partileri ve seçimleri düzenleyen yasalar böyle kaldıkça partiler sus pus olmuş, adeta dilini yutmuş milletvekilleri ile dolup taşmaya devam eder.

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Korkarım günün birinde Kılıçdaroğlu milletvekillerine şu talimatı da verir:

“Bütün milletvekilleri her sabah 6’da genel merkezin önünde toplanacak ve Yaylalar türküsünü söyleyerek koşmaya başlayacaktır.”