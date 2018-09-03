Boya yaparken birinci kattan düştü

Bakırköy Meydan’da saat 11.45 sıralarında meydana gelen olayda, bir iş hanının birinci katında boya yapan Zekai Bakış (55), aşağı düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi daha sonra gelen ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bakış’ın birinci kat balkonunu boyamak için çıktığı merdivenin devrilmesi sonucu aşağı düştüğü öğrenildi. Kollarında kırıklar olduğu belirtilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2018_09/2018_09_03/2038489/istanbul_boya_yaparken_birinci_kattan_dustu.mp4 Boya yaparken 1. Kattan düştü!