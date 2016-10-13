“Bosna Sancak Kültür Günleri” 16-23 Ekim tarihlerinde

Türkiye ve Bosna- Sancak arasındaki kültür bağlarını daha ileri seviyelere taşımak ve Boşnak kültürünü tanıtmak amacıyla ilk kez düzenlenecek olan “Bosna Sancak Kültür Günleri” 16-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

BSA Vakfı tarafından organize edilen ve gerçekleştirilen Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin proje ortağı olarak katkı yaptığı. Hafta boyunca sürecek “Bosna Sancak Kültür Günleri” programı kapsamında; Bosna sinemasının en güçlü filmlerinin yanı sıra, edebiyat konuşmaları, sergi ve sahne sanatlarını içeren bir dizi etkinlik sunulacak. Pera Müzesi, İş Sanat ve İBB Kültür AŞ işbirliğiyle gerçekleşecek olan etkinliklerin önemli bir kısmı ücretsiz ve herkese açık olacak.