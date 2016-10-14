Bosna Sancak Kültür Günleri 16-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da

BSA Vakfı tarafından organize edilen ve gerçekleştirilen Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin proje ortağı olarak katkı yaptığı hafta boyunca sürecek program kapsamında; Bosna sinemasının en güçlü filmlerinin yanı sıra, edebiyat konuşmaları, sergi ve sahne sanatlarını içeren bir dizi etkinlik sunulacak.

Pera Müzesi, İş Sanat ve İBB Kültür AŞ işbirliğiyle gerçekleşecek olan etkinliklerin önemli bir kısmı ücretsiz ve herkese açık olacak.

Romanlarımda Balkan Travması-Ayşe Kulin Kaleme aldığı eserleriyle, Türkiye edebiyatının en çok sevilen, okunan ve ödüller kazanan yazarlarından biri olan Ayşe Kulin, 19 Ekim Çarşamba günü Pera Müzesi’ne konuk oluyor. Bosna kökenli yazar, kitaplarında hayatı içtenlikle, ukalalık etmeden anlatır. Türkçe’ye olan hakimiyeti, gözlem gücü ve önyargısız yaklaşımıyla yazdığı roman, öykü, deneme ve biyografi türündeki eserlerini konuşmak üzere okuyucularıyla buluşacak olan yazarın konuşması 18:30’da başlayacak.

Unutulamayan – Ne zaborav-Fehim Husković

Üsküp’te yaşayan Boşnak sanatçı/ bilim adamı ve aynı zamanda Boşnak Güzel Sanatlar ve Bilimler Akademisi üyesi Prof. Dr. Fehim Husković’in yağlı boya çalışmaları eski Boşnak alfabesi üzerine gerçekleştirdiği resim ve grafik dilini birleştirdiği gravür baskılarının ilk kez izleyici ile bulaşacağı sergi, 16 Ekim Pazartesi günü İBB Kültür AŞ Taksim Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılacak. Aynı zamanda Bosna Sancak Kültür Günleri’nin de açılış etkinliği olacak sergi, 5 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.

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