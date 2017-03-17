Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, sezon turnesi kapsamında Akşehir’e geliyor.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını bu yıl da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 400’den fazla temsille 150 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye’nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, sezon turnesi kapsamında Akşehir’e geliyor. “La Fonten Orman Mahkemesinde” isimli oyun, 18 ve 19 Mart tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00’te Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde Konyalı ve Akşehirli ailelerle buluşacak. Bosch’un katkılarıyla, tüm temsilleri ücretsiz sahnelenen oyun, Akşehir’den sonra Mersin ve Adana’da küçük izleyiciler ve aileleriyle buluşacak.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan ve Türk Çocuk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyun 2010 yılından bu yana Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncuları tarafından sahneleniyor. Oyunda insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.

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