Boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısına uğradı

Dikili’nin Bademli Mahallesi’nde oturan Canan G., 3 yıl kadar önce şiddet gördüğünü belirttiği eşi Hüsnü G.’den boşanmaya karar verdi. Mahkemeye başvuran Canan G. bu süreçte eşi tarafından tehdit edilmeye başlayınca, İstanbul’daki yakınlarının yanına gitti. İzini kaybettirmek isteyen Canan G.’yi İstanbul’da bulan Hüsnü G., iddiaya göre talihsiz kadını dövdü. Daha sonra İstanbul’dan Çeşme’ye giden Canan G., izini kaybettirip bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmekten korkan talihsiz kadın, bir süre kaçmayı başardı.

Çalıştığı otelden izin alan Canan G., ailesini görmek üzere Bademli’ye gitti. Geçen 19 Kasım sabahı ablası Bahriye Dost ile alışveriş yapmak üzere evden çıkan Canan G., köy meydanında minibüse bindi. Canan G.’nin köyde olduğunu öğrenen Hüsnü G., yönetimindeki traktörle minibüsü durdurdu. İddiaya göre Hüsnü G., Canan G.’den kendisiyle gelmesini belirterek ormanlık alanda konuşmak istediğini söyledi. Canan G., konuşacak bir şey olmadığını belirtip Hüsnü G. ile gitmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine çılgına dönen Hüsnü G., havaya av tüfeğiyle iki el ateş etti. Canan G, ve ablası Bahriye Dost, çevredekilerden yardım istedi, ancak Hüsnü G.’nin elinden tüfek alınamadı. Daha sonra Hüsnü G., minibüse girip av tüfeğini Canan G.’ye doğrultarak tetiğe bastı.

Neye uğradığını şaşıran Canan G., son bir hamleyle kendini koltuğun arkasına attı. Ancak tüfekten çıkan saçmalar talihsiz kadının sol omzunu parçaladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale ardından Canan G.’yi ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan Canan G., tedavi altına alındı ve günler sonra hayati tehlikeyi atlattı. Olaydan sonra kaçan Hüsnü G., jandarmaya teslim oldu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kardeşinin gözü önünde yaralandığını dile getiren Bahriye Dost,

“Olayın şokunu uzun süre atlatamadık. Kardeşim ölümden döndü. Muhtemelen sol kolunu bir daha kullanamayacak. Kardeşim domuz avlamak için kullanılan tüfekle vurularak yaralandı. Son anda yaptığı hamle hayatını kurtardı. Şu an hastanede ama büyük korku içinde. Boşanmak istediği kişinin her an gelip kendisine zarar vereceğini düşünüyor”