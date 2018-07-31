Yeni güne yüzde 0.22 düşüşle 95 bin 942 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) açıklanan dış ticaret verileri sonrasında yeniden 96 bin puanın üzerine çıkarak 96 bin 129 puana döndü.

Erken işlemlerde dolar en düşük 4.8808 ve en yüksek 4.9227 lirayı gördükten sonra 4.90 – 4.91 lira, euro en düşük 5.7135 ve en yüksek 5.7739 lirayı gördükten sonra 5.75 – 5.76 lira ve sterlin en düşük 6.4073 lira ve en yüksek 6.4699 lirayı gördükten sonra 6.45 – 6.46 lira aralığında işlem görüyor.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.16 artışla 118 bin 208 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 1.30 artışla yüzde 18.65 düzeyinde.

DOLAR endeksi yüzde 0.03 artışla 94.37 düzeyinde.

EURO/DOLAR, yüzde 0.32 yükselişle 1.1694 düzeyine yükseldi.

İş Yatırım tarafından yayınlanan “Döviz ve hisse arasındaki korelasyon zayıflıyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarında görülen gerilemeye rağmen liman yatırım araçlarında kayda değer bir değişim olmadığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya borsaları Wall Street teknoloji hisseleri önderliğinde gerilemeye devam ediyor. Ancak hisse senetlerindeki satış risk iştahındaki bozulmadan ziyade beklentilere göre zayıf kalan şirket karlarından kaynaklanıyor. Dolardaki kısmi zayıflamaya rağmen altın, yen, frank gibi emin liman yatırım araçlarında kayda değer bir değer artışı yok.