Bornova’da 15 bin öğrenciye eğitim desteği

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye dershanelerinin eğitim hizmetlerine devam etmelerine tekrar izin verilirken, Bornova Belediyesi eğitim konusunu bir adım öteye taşıyacak çalışmayı başlattı.

BELGEM’in yanında Dost Bilim Evi kurulacak ve eğitim verilen öğrenci sayısının 6 bin 250’den 15 bine çıkacak.

Belediyelerin eğitim desteği vermesinin yasaklanması kararından, dün (salı) çıkarılan yeni KHK ile vazgeçildi. Bornova Belediyesi de eğitim desteğini artıracak yeni bir proje için daha çalışma başlattı.

BELGEM’in yanında Dost Bilim Merkezi de hizmet verecek. DOST Bilimevi Projesi ile 7-18 yaş grubuna ihtiyaç duydukları tüm destekler verilecek.

Burada çocuk ve gençler yaş gruplarına göre tarihten coğrafyaya, matematikten felsefe ve diğer tüm sosyal bilimlere kadar dokunarak, hissederek, deneyler yoluyla gözlemleyerek, belgesel gösterimleri ile izleyerek farklı yaşam formlarına ilişkin deneyim yaşayacak.

Bornova Belediyesi’nin eğitim desteği verdiği öğrenci sayısı kısa sürede 6 bin 250’den 15 bine çıkarılacak.

Bornova’nın bir eğitim kenti olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Belediyelerin eğitim desteği verdiği kurumlar, dün yayınlanan bir kanun hükmünde kararname ile yeniden açıldı.

Bu mücadelede Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerimizin bize verdiği desteğe çok teşekkür ediyoruz. Yurttaşlarımızın yoğun isteği ve CHP’li milletvekillerimizin verdiği önerge ile başarıya ulaştık.

Haklı mücadelemiz sayesinde hep birlikte bir yanlışın düzeltilmesini sağladık. Belediyemiz imkanlarıyla eğitim verdiğimiz öğrenci sayısını son 2.5 yılda 3 bin 500’den 6 bin 250’ye çıkardık.

Şimdiki hedef 15 bin çocuk ve gencimize eğitim desteği vermek. Şimdi, BELGEM ve Bilim Evimizle birlikte kaliteli eğitim hizmeti vererek iyi yurttaşlar yetiştireceğiz. Bu süreçte, emeği geçen bütün dostlarımıza ve yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...