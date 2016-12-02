Bornova yüksek lisans öğrencilerinin ders konusu oldu

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Marka Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin ders konusu “Bornova Markası” oldu.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yükselen Bornova markasını ve bu konuda yapılan çalışmaları anlattı.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Marka Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin dersine girdi. Başkan Atila, yüksek lisans öğrencilerine Bornova’yı “Marka Kentö yapma hedefi doğrultusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Başta Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi olmak üzere üniversitelerle her zaman işbirliği içerisinde olduklarına dikkat çeken Başkan Olgun Atila, pek çok projelerinde öğrencilerden ve akademisyenlerden destek aldıklarını ifade etti.

Bornova Belediyesi’nin Ege Üniversitesi ile birlikte hazırlanan Stratejik Planı’nda en önemli unsurların turizm, tasarım ve inovasyon olduğunu belirten Başkan Atila, “Yıllar boyunca daha çok sanayi ve eğitim kenti kimliğiyle tanınan Bornovamız, son üç yılda yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projelerle spordan sanata, turizmden sosyal işlere; pek çok alanda marka haline geldi” dedi.

HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Göreve gelir gelmez 2014 yılında kurdukları Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün daha yaşanabilir bir kent yaratma hedefi doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile hayaleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Başkan Atila, “Cephe giydirmelerinden grafiti çalışmalarına, kent mobilyalarından peyzaj uygulamalarına birçok konuda çalışma yapan müdürlük, sanatı sokağa taşıdığı projelerle Bornova’ya ayrı bir renk katıyor”diye konuştu. Bornova Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında yarattığı en önemli iki marka; Dost Market ile Dost Kart olduğunu belirten Başkan Olgun Atila, Dost Market Türkiye’nin dört bir yanında pek çok yerel yönetime örnek oldu. Şube sayısı kısa sürede 3’e ulaştı. Dost Kart ise Üniversite öğrencilerine ilçe esnafından indirimli alışveriş olanağı veriyor. “İnsanına dost bir kent yaratmaö hedefiyle hayata geçirilerek markalaşan bu iki projeden binlerce ihtiyaç sahibi aile ve öğrenci yararlanıyor” dedi.

SPORDA İZMİR’İN MERKEZİ OLUYORUZ

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, bu yıl içerisinde hizmete açtıkları Bornova Stadı ve Atatürk Spor Kompleksi ile sayesinde kısa sürede sporda İzmir’in merkezi haline geldiklerini söyledi.

Atila, kısa sürede uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya başlayan bu tesis sayesinde Bornova adının Avrupa’da da duyulmaya başladığının altını çizdi.

Kızlar Kahvesi, Down Kafe, Diyet Kafe ve Engelsiz Kafe’nin Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Başkan Olgun Atila, “Bu mekanlar sadece Bornovalılar değil tüm İzmirliler benimsedi, hatta İzmir ve yurt dışından ziyaretçileri bile oldu.

Engelli bireylerin ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin yarı zamanlı olarak çalıştığı kafeteryalarda istihdama da katkı sağladık. Bornova Belediyesi’nin yeni projesi değerli büyüklerimiz için planlanan Çınar Kafe” diye konuştu. Bornava’yı tanıtmak amacıyla yaptıkları çalışmaları da anlatan Başkan Olgun Atila, kentin turizm haritasını çıkardıklarını ve Yeşilova Höyüğü’nden kent merkezindeki köşklere, müzelerden Homeros Vadisi’ne ve İzmir’in girişi olan Belkahve’de ziyaret açtıkları Ataevi’ne ilçedeki tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla kültür turları düzenlemeye başladıklarını söyledi.

DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKİYORUZ

Geçtiğimiz Haziran ayında üyesi olduklarını Avrupa Enerji Kentleri Ağı’nın Genel Kurulu’na ev sahipliği yaptıklarını da hatırlatan Başkan Atila, “Yaptığımız çalışmalar marka kent olma yolunda Türkiye’nin ve Dünya’nın dikkatini de çekiyor.

Pek çok alanda hayata geçirdiğimiz proje ile ulusal ve uluslarası platformlarda ödül aldık. Dünyaca ünlü turizm dergisi Conde Nast Traveler ise geniş yer verdiği Bornovamızı Dünya’da öne çıkan kentler arasında gösterdi” dedi. Başkan Atila, yüksek lisans öğrencilerinin sorularını da yanıtladı.

Yaklaşık 1.5 saat süren dersin sonunda, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Günay, Başkan Olgun Atila’ya teşekkür plaketi verdi. Dersin çok verimli geçtiğini ifade eden Dç. Dr. Aykan Candemir ise Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’yı fakültelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

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