Boris Johnson ile başlayan diplomatik trafik

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Ankara yoğun bir diplomatik trafiğe sahne oluyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson‘u ağırlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ayrıca sırasıyla Avrupa Komisyonu Üyesi Christos Stylianides ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tony Blinken ile görüştü.

Ankara’da, Mevlüt Çavuşoğlu’nun Boris Johnson ve Tony Blinken ile görüşmelerinde Suriye sorunu ve bu çerçevede “Fırat Kalkanı” harekatı ile planlanan Rakka operasyonunun ağırlıklı gündem maddeleri oldu. Taraflar ayrıca Irak’ın Musul kentine yapılması öngörülen operasyon üzerinde durdu.

GÜLEN’İN İADESİ MESELESİ

Bu arada, Blinken ile görüşmesinde Ankara’nın 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen’in iade sürecinin başlıca konulardan biri olması dikkat çekti.

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Çavuşoğlu ile Christos Stylianides arasındaki buluşmada ise başta AB’nin mülteciler için sağlayacağı mali destek olmak üzere Türkiye-AB mülteci anlaşmasının çeşitli yönleri ele alındı ve Ankara’nın anlaşma kapsamında öngörülen vize muafiyeti talebi yeniden dile getirdi.

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