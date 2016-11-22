Borçyapılandırmada son günler

Büyükşehir Belediyesi’ne, vergi ve diğer konularda borcu bulunan vatandaşların borçlarını yapılandırmada yaklaşık 1 ay uzatılan süre, 25 Kasım Cuma günü sona eriyor.

Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Dilek Bakır, vatandaşlardan, Belediye’ye olan çeşitli konulardaki borçlarının yapılandırılmasını, 25 Kasım Cuma gününe kadar yerine getirmelerini istedi.

Bakır, borçlu vatandaşların, bu kanun kapsamında kendilerine tanınan ödeme kolaylığından yararlanabilmesi için Belediye’nin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurmaları gerektiğini belirtti.

Yapılandırma kapsamına, 30.06.2016 tarihinden önceki dönemlere ait ilan ve reklam vergisi, asfalt vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi, harçlar, tıbbi atık, ecrimisil gelirleri, işgaliye ücreti, hal rüsumları ve otopark borçları giriyor.

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