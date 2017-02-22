Banka kredileri günlük yaşantımızın parçası oldu. Eylül 2016 itibarı ile Tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 19 milyon 604 bin kişiye ulaştı.

Peki, ne kadar kredi kullandık derseniz Türkiye Bankalar Birliği resmi raporuna göre tam rakamı vereyim.

Kredi miktarı ise tam tamına 302 milyar lira

Ben şimdi size bu krediler ile ilgili resmi bilgileri de vereyim

KULLANDIRILAN MİKTAR VE KİŞİ SAYISI

Temmuz-Eylül 2016 döneminde 2 milyon 327 bin kişiye, 41 milyar TL tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırılmış. Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalış, kredi miktarı yüzde 4 oranında bir artış gösterirken bir önceki üç aylık döneme göre ise kişi sayısı yüzde 8, kredi miktarı ise yüzde 6 oranında azalmış.

Temmuz-Eylül 2016 dönemi sonu itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri bakiyesi 302 milyar TL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 19 milyon 604’bin’dir. Toplam kişi sayısı Temmuz-Eylül 2015 dönemine göre yüzde 1 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 2 oranında azalmış. Tüketici kredisi ve konut kredileri bakiyesi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7, Nisan-Haziran 2016’ya göre ise yüzde 2 oranında büyümüş.

MAL VE HİZMET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

Temmuz-Eylül 2016 döneminde tüketici kredileri ve konut kredilerinin mal ve hizmet gruplarına göre dağılımında ihtiyaç kredileri yüzde 65 oranı ile en büyük paya sahip. Bunu sırasıyla, yüzde 32 ve yüzde 3 pay oranları ile konut ve taşıt kredileri izliyor. Aynı dönemde 2 milyon 185 bin kişi yaklaşık 27 milyar TL tutarında ihtiyaç kredisi, 115 bin kişi 13 milyar TL tutarında konut kredisi ve 26 bin 25 kişi 1 milyar TL tutarında taşıt kredisi kullanmış.

Bir önceki yılın Temmuz-Eylül dönemine göre konut kredileri yüzde 18 oranında artarken, ihtiyaç kredileri ise yüzde 2 oranında, taşıt kredileri ise yüzde 4 oranında azalmış.

Bakiye açısından bir önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre taşıt kredileri değişmezken, konut kredileri yüzde 11 ve ihtiyaç kredileri ise yüzde 3 oranında artmış.

MAL VE HİZMET GRUPLARINA GÖRE ORTALAMA

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KONUT KREDİLERİ

Temmuz-Eylül 2016 dönemi içinde kullananlar bazında ortalama tüketici kredisi ve konut kredisi miktarı 17,7 bin TL’dir. Bu büyüklük konut kredilerinde 114,7 bin TL ve taşıt kredilerinde 39,9 bin TL olmuş.

Temmuz-Eylül 2016 dönemi sonundaki bakiye verilerine göre ortalama tüketici kredisi ve konut kredisi miktarı 15,4 bin TL. Bu miktar konut kredilerinde 71 bin TL ve taşıt kredilerinde ise 23,2 bin TL.

VADE DAĞILIMI

Temmuz-Eylül 2016 dönemi içinde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde en fazla tercih edilen vade dilimi 25-36 ay. Bunu 73 ay üzeri ile 49-72 ay vade dilimleri izliyor.

TAKİPTEKİ TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KONUT KREDİLERİ

Temmuz-Eylül 2016 dönemi itibariyle yaklaşık 11 milyar 786 bin TL olan takipteki krediler (idari+kanuni), tüketici kredileri ve konut kredileri toplamının yüzde 3,9’unu oluşturuyor.

TAKİPTEKİ KREDİLERİN BAKİYE MİKTARA ORANI

Temmuz-Eylül 2016 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni takibe alınan kredi miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artarak 894 milyon TL olmuş. Söz konusu kredilerin yaklaşık yüzde 2,4’ünü taşıt, yüzde 8,6’sını konut, yüzde 88’ini ihtiyaç kredileri ve yüzde 1’ini diğer krediler oluşturuyor.

Atalarımız demişler ya, “borç yiğidin kamçısıdır” diye.

İşte size banka kredilerindeki son durumu bu yüzden anlattım ki kamçının son durumu hakkında kararı siz verin.

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