Ortadoğu Bataklığı’nın daha da derinleşmesine neden olmak isteyenler var… …Ve bunlar yalnızca ABD, Rusya ve İsrail’den ibaret değil…

Yöntemleri basit… Farklı etnik guruplar ve mezhepler arasındaki düşmanlıkları körüklemek, bunların birbirini öldürmesi için silahlandırmak ve bir an önce sonuca ulaşabilmek için “bu silahları iyi kullanmaları” konusunda eğitim vermek…

Bölgenin insan malzemesi, onlar açısından ideal nitelikte…

Eğitimsiz, yaşamdan bezmiş ve komşusu olduğu benzer guruplara düşman kitleler var…

Batı kökenli psikopatların aralarına sızmasıyla, hepsi birer canlı bomba haline gelmiş… Tek istedikleri savaşmak… Kiminle olursa olsun fark etmiyor…

Ellerinde önemli silahlar var artık… Yalnızca PKK ve uzantılarına silah veren 19 ülke var…

Bunlar taktik ve stratejik olarak ikiye ayrılan silahlar… Taktik silahlar DEAŞ’la mücadelede kullanılırken, stratejik olanlar ise Suriye’de Türkiye’yi karşı kullanılıyor…

PKK’nın Türkiye sınırında bir devlet kurma peşinde olduğunu Sağır Sultan bile biliyor… Başından beri Aferin operasyonunun Kürtlere karşı yürütüldüğü kara propagandasını yaymaya çalışan terör örgütü, bu stratejik silahları kullanarak içeride Mehmetçiğin moralini bozmaya, Türk kamuoyunda karşıt görüşler yaratma peşinde…

Örgüt’ün elinde bulunan güdümlü anti tank silahlarının listesi, çok ilgi çekici…

Rus yapımı 9M133 Kornet, Fransız-Alman ortak üretimi Milan, Rusların geliştirdiği, AT-13 Metis-M, ABD üretimi TOW, Rus menşeli 9K111 Fagot veya 9K113 Konkurs, Eski Yugoslavya üretimi M79 OSA, MANPAD ve 9K38, İsveç üretimi AT4 güdümsüz tanksavar silahı…

Bir de, verilebilecek silahı olmayan Ermenistan’ın PKK’ya uzattığı yardım elini de unutmamak gerek… İşgal ettiği Karabağ’da Suriye ve Irak’tan getirilen PKK yandaşları bölgeye yerleştiriliyor ve barınma, tedavi ve istihbarat ağı sağlanıyor…

Bu birbirine girmiş iğrenç ilişkiler yumağı sürüp gidecek gibi gözüküyor şimdilik…

Karıştırıcılar, sanki bölgede canlı kimse kalmayana kadar sürdürmek istiyorlar kirli oyunlarını…

Eğer dünyayı yok edecek bir hale dönüşmezse, geleceğin tarihçileri “Büyük Ortadoğu Projesi” kod adıyla başlatılan bu macerayı(!) “bilinen savaşların en kirlisi” olarak yazacak..!