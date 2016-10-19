Bombalı saldırıda kullanılacak 5 araç ele geçirildi

DİYARBAKIR Valiliği, 16 Ekim’de Lice, Hazro ve Kocaköy kırsalında gerçekleştirilen ‘Bayrak-24 Şehit Üsteğmen Murat Ataş’ operasyonunda, bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 5 aracın ele geçirildiğini, 3 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, işbirlikçi ve arananları yakalamak, PKK’nın finans kaynağı olan uyuşturucu madde ekim alanlarını imha etmek ve imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek amacıyla, 16 Ekim’de başlatılan, ‘Bayrak-24 Şehit Üsteğmen Murat Ataş’ operasyonunun bugün başarıyla tamamlandığı belirtildi. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yağmalanarak Lice kırsalına getirilen ve bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 5 aracın ele geçirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Operasyon bölgesinde, tespit edilen 3 EYP (el yapımı patlayıcı) yerinde imha edilmiş, BTÖ mensupları tarafından kullanılan 2 geçici barınma alanı ile 1 sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, Söz konusu sığınak ve barınma alanlarında; 1 Kalaşnikof tüfek, 5 Kalaşnikof şarjörü, 143 Kalaşnikof fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 24 av tüfeği fişeği, 27 serum, 17 serum iğnesi, 9 serum kelebeği, 291 gazlı bez, 2 leşker yeleği, 3 koli içerisinde 592 örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.”

Valilik açıklamasında, Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan aranan’ 3 kişinin yakalandığı, 10 bin kök kenevir, 4 ton 951 kilo kubar esrar maddesi, 1 ton 140 kilo toz esrar maddesi, kenevir ekimi ile Uyuşturucu madde imalinde kullanılan çok sayıda muhtelif suç eşyası ele geçirilerek imha edildiği belirtildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...