Türkiye yetmedi, yaşamakta olduğumuz bölünmüşlüğü; Avrupa’da yaşayan Türklerin arasına da yaydık… O ülkelerdeki siyasi iradeler de; isteyerek ya da istemeyerek buna katkıda bulununca, durum vahimleşti…

Belçika’nın başkenti Brüksel, bu bölünmüşlüğün nerelere kadar gidebileceğini gösteren bir tokat gibi çarptı suratlara…

Polis “referandumda ‘evet’i destekleyen seçmenlerle ‘hayır’ı destekleyenler arasında yaşandığını” açıkladı… Savcılık yetkilileri de olayın yaşandığı yerde incelemeler yaptı…

Olayda Mehmet Kargılı yumruk ve tekme, Sultan Uğraş, Mahmut Yaşar ve Hasan Acar adlı kişiler ise aldıkları bıçak darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandılar… Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu açıklandı…

Bu olayın oy kullanma işlemi sırasında Türk Başkonsolosluğu sınırları içinde meydana gelmesi ise hem düşündürücü hem de neden olabileceği sonuçlar açısından çok tehlikeli… Çünkü kamu güvenliğini ve düzenini tehlikeye atacak bu tür olayların yaşanması, oy verme işlemlerini tehlikeye atma riski içeriyor…

Olayın duyulmasının ardından Brüksel Başkonsolosluğu’na yakın bir noktada Kürt kökenli gruplar polis kontrolü altında protesto eylemi düzenlenmiş olması da, bunun belirtisi olabilecek bir gelişme…

Gelin şimdi Belçika’yı bırakıp biraz Güney’indeki Almanya’da bir göz atalım…

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, hafta içinde partisinin Duisburg Temsilciği tarafından düzenlenen “Erdoğan, Uyum ve İslam” konulu bir etkinliğe katıldı… Toplantı, “kentin sosyal problemleri fazla bir semt olarak” kabul edildiği Marxloh’da yapılıyordu…

Özdemir’e ilk soruyu soran semt sakini bir Alman’dı MİT’in Almanya’da istihbarat faaliyetinde bulunduğu iddialarına atıfta bulunarak “bunun başka AB ülkelerinde de olup olmadığını” merak ediyordu…

Cem Özdemir’in yanıtı “Başka ülkelerde oluyor. “Örneğin Danimarka’da bunun için bir nevi çağrı merkezi kurulduğunu öğrendik. Birini ihbar etmek isteyenlerin arayabileceği bir çağrı merkezi olarak çalışıyor. Bazı gazeteciler kendilerine ihbarsı süsü vererek aradılar ve kendilerine ‘ihbar edecekleri kişinin Türk Pasaport Kontrol Noktası’na gelir gelmez yakalanacağı’ söylendi.” şeklinde oldu…

Sonra da , “eğer temel haklarla bir sorunu olan varsa burada yaşamak zorunda değil. Erdoğan’ın süper olduğunu düşünen bu kişiler Türkiye’de de yaşayabilirler” dedi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan taraftarı genç ve başörtülü bir kadın ise Özdemir’e sert çıktı… “Bundan 15 yıl önce Türkiye’de ifade özgürlüğü yoktu, Kürtler kendi dillerini konuşamıyorlardı, başörtüsü ile eğitimi bir arada düşünmek mümkün değildi. Şu an üniversite sayısı üçe katlandı, alt yapı iyileştirildi. Eğer konu ifade özgürlüğü ise ben de Erdoğan yanlısıyım. Ama madem ifade özgürlüğü Almanya’da var, o zaman neden ülkene git diyorsun?” dedi…

Söyleyeceklerim yalnızca “taraf olanlara” değil, herkese…

Toplum olmanın ilk belirtisi, aykırı fikirlerin olduğu ama bunların anlayışla karşılanabildiği bir ortamın oluşmasıdır…

…Ve ancak böyle toplumların kurduğu devletler yaşar… Sakın unutmayalım..!

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