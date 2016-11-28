Bolu Dağı Tüneli’nin terk edilen tüpleri 17 yıldır atıl

BOLU Dağı Geçişi otoyol projesi kapsamında yapımı devam ederken 12 Kasım 1999 depreminde hasar görerek terk edilen, 300 metresi betonlanmış 700 metrelik 2 tünel, 17 yıldan bu yana atıl duruyor. Yıllar önce AK Parti İl Başkanı olduğu dönemde ilk kez tünelin patetes deposu olarak kullanılabileceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Burası adeta doğal bir klima. Buranın değerlendirilmesi ile ilgili bir çalışma yapmak zorundayız” dedi.

Gümüşova-Gerede Otoyol Projesi kapsamındaki 26 kilometrelik Bolu Dağı Geçişi’nin bir bölümünü oluşturan Bolu Dağı Tüneli’nde ilk kazma 1993’te vuruldu. 12 Kasım 1999’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde tünelin Elmalık Mevkii’nde açılan 700 metrelik bölümünde hasar oluştu. 300 metrelik bölümü betonlanan tünelin 400 metresinden itibaren göçükler meydana geldi. Bunun üzerine 700 metrelik 2 tüp terk edilirken, 2 kilometre doğuda belirlenen yeni güzergahta tünel açılarak Ocak 2007’de hizmete girdi.

PATATES DEPOSU ÖNERİSİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Bolu Dağı Tüneli’nin terk edilen ve ağızları demir kafeslerle kapatılan Elmalık tüpleri, 17 yıldır atıl halde duruyor. Depemin ardından AK Parti İl Başkanı olduğu dönemde ilk kez atıl haldeki tüplerin patetes deposu olarak kullanılabileceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yıllar sonra tünellerin hala atıl durmasına üzüldüğünü söyledi. Patates deposu önerisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde ve iktidar partisi çevrelerince bir çok kez eleştirilen Başkan Yılmaz, terk edilen tüplerin depo olarak kullanılmasını önermesine rağmen basına bunun, “Bolu Dağı Tüneli patetes deposu olsun” şeklinde yansıtıldığını söyledi. Başkan Yılmaz, o zaman da tünelin terk edilen kısımlarıyla ilgili bu öneriyi getirdiğini belirtti.

DOĞAL KLİMA

Bolu Dağı Tüneli’nin terk edilen ve hala atıl olan tüplerinin doğal klima olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Depremden önce yapılıp da şu anda boş kalan, ağzı açılmış ve içeriye doğru giden 2 tane kabası bitmiş tünelimiz var. Buralar şu anda uzun yıllardır boş. Buranın değerlendirilmesi ile ilgili bir çalışma yapmak zorundayız. Bu konuda Tarım İl Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir çalışma yapması lazım. Seben İlçesi’nde bol miktarda sebze ve meyve yetişiyor. Bolu’da patates yetişiyor. Aynı anda üretim fazla olduğu zaman patates fiyatları düştüğü için vatandaşlarımız çok şikayet ediyor. Bu bölge doğal bir klima. Karayolları ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınıp belki bir soğuk hava deposu olarak düşünülebilir. Başka şeyler de düşünülebilir. İnşallah bunun değerlendirilmesi ile ilgili hep beraber çalışmak zorundayız. Bu konuyla ilgili kimse ciddi anlamda bir çalışma yapmadı. Mülk sahibi Karayolları. Bir çalışma yapılması için de oradan alınması lazım.”

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