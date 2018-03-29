Ankara Fen Lisesi, tarihinde ilk kez boks branşındaki şampiyonalara katılarak birer altın ve gümüş madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Beden eğitimi öğretmeni Aydın: “Kızlarda ringe çıkmak erkeklere nazaran daha zordur ve cesaret ister”

Ankara Fen Lisesi, tarihinde ilk kez boks branşında düzenlenen şampiyonalara erkekler ve kızlarda katılarak, madalya kazanmanın sevincini yaşadı.

Beden eğitimi öğretmeni Emre Aydın’ın önderliğinde okulda oluşturan kız ve erkek takımları Ankara Liseler Arası Boks Şampiyonası ve Türkiye Kızlar Boks Şampiyonası’na katılarak tarihlerinde ilk kez organizasyonlarda mücadele etti.

Aydın, yaptığı açıklamada kendisinin de boksta milli sporcu olduğunu ve 2016 Rio Olimpiyatları’nda hakem olarak görev yaptığını anlattı.

Ankara Liseler Arası Boks Şampiyonası’na erkeklerde 2 sporcu ile katıldıklarını hatırlatan Emre Aydın, ilk kez katıldıkları organizasyondan birer altın ve gümüş madalyayla ayrıldıklarını söyledi.

Çocukların ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Aydın, “Çok iyi mücadele ettiler. Emin Kaan Deniz altın, Mert Karaca da gümüş madalya kazandı. Bu sayede Liseler Arası Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. Diğer erkek boksörlerimizle beraber yıldız erkekler şampiyonasına hazırlanıyoruz. İddialı bir şekilde bu turnuvada olacağız. Okul müdürümüze bizlere verdiği desteklerden teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

– Kızlarda başarı gelmedi

Ankara Fen Lisesi olarak ilk kez kızlarda Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Kızlar Boks Şampiyonası’na katıldıklarını belirten Aydın, iyi mücadele etmelerine karşın elemeleri geçemediklerini ifade etti.

Kız takımı kurmadan önceki durumu paylaşan beden eğitimi öğretmeni Aydın, “Okula ilk geldiğim zaman salonun boş olduğunu gördüm. Çocukların böyle bir talebi olunca burayı boks salonuna çevirdik. İlk kez kız boksörlerle bu işe başladık. Okulumuzda kız öğrenciler boksa daha çok ilgiliydi. Bu istek doğrultusunda çalışmalarımıza başladık.” diye konuştu.

“Katıldığımız turnuvada çocukların heyecanı çok fazlaydı.” diyen Aydın, “Kızlarda ringe çıkmak, erkeklere nazaran daha zordur ve cesaret ister. Katıldığımız ilk resmi müsabakaydı. Çok iyi mücadele ettik fakat elemeleri geçemedik. Seneye daha iyi hazırlanıp derece elde etmek istiyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

– Altın madalyalı sporcu şaşkın

Ankara Liseler Arası Boks Şampiyonası’nda, Ankara Fen Lisesi adına ilk kez mücadele eden Emin Kaan Deniz, kazandığı altın madalyanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

“Kendi becerimden şaşkınım.” değerlendirmesini yapan altın madalyalı sporcu, “Altın madalya takmak çok gurur verici. Daha önce boks branşını takip ediyordum. Emre hoca sayesinde boksla tanıştım. İlk ringe çıktığım zaman ne yapmam gerektiğini unuttum. En iyi şekilde önümüzdeki turnuvalara hazırlanmaya çalışıyorum. Önceliğim akademik kariyerim ama boksla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Boksla kafamı dağıtıyorum.” diyerek görüşlerini açıkladı.