Fenerbahçe Doğuş: “Teşekkürler Bogdan Bogdanovic”, Bogdanovic “NBA’e gelme kararını çok zor verdim”

Fenerbahçe Doğuş’un Sırp yıldızı Bogdan Bogdanovic NBA takımlarından Sacremento Kings’e transfer oldu.

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği, performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Bogdan Bogdanovic daha önce yaptığı açıklamalarda şansını NBA’de denemek istediğini belirtmişti. Sacramentı Kings ile anlaşmaya varan yıldız oyuncu Amerika basınına açıklamlarda bulundu. “Sacramento Kings’in bir parçası olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe’yi çok seviyordum, bu yüzden NBA’e gelme kararını çok zor verdim. Fakat hayallerimi ve hedeflerimi gerçekleştirmek için bir fırsatım vardı elimde ve onun peşinden koştum.” diyen Bogdanoviç, “NBA’de oynadığımı gerçekten hissetmek için sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum ve herkese burada oynayabileceğimi göstermek istiyorum.” ifadeleriyle heyecanını anlattı.

“TEŞEKKÜRLER BOGAN BOGDANOVİC”

Sarı-lacivertli ekip de kulüp tarihinde yakalanan büyük başarılarda büyük katkı sağlayan Sırp oyuncu için resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Oyuncuya bugüne kadar yaptıkları için teşekkür edilirken, siteden yapılan açıklama şöyle: ” 014 yılında transfer olduğu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda; 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarında katkıları bulunan Bogdan Bogdanovic, NBA ekiplerinden Sacramento Kings ile anlaşmıştır.

Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol tarzı, takımımıza yapmış olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Bogdan Bogdanovic, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır.

Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Bogdan Bogdanovic’e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.

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