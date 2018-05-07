Mamak’ta sağanak yağmurun sele neden olduğu Boğaziçi Mahallesi’nde yaralar sarılıyor.

Büyükşehir belediye ekipleri, Mamak Belediye ekipleri, AFAD, ASKİ, itfaiye, Başkentgaz, Enerjisa, Çevre İl Müdürlüğü, DSİ Ankara İl Müdürlüğü başta olmak üzere oluşturulan 200 kişilik afet timi gece boyu yaptığı çalışmalarla Boğaziçi Mahallesi’nde hayatı normale döndürdü. Can kaybının yaşanmadığı doğal afetle ilgili konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Oluşturulan dört ayrı komisyonla hasar tespit çalışmaları yapıldı. Sel nedeniyle elektriği kesilen noktalara enerji verildi, cadde boyunca sel nedeniyle savrulan araçlar çekildi, temizlik çalışmaları yapıldı. Şuan ise oluşan maddi hasarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Devletimizin bütün imkanları ile yaralar sarılıyor. Can kaybının olmaması tesellimiz” dedi.

149 araç, 45 iş yeri, 40 konut zarar gördü

Bugüne kadar Ankara’nın hiçbir yerine bu şekilde sağanak bir yağışın görülmediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “9 dakika içerisinde tabiri caizse saatlerce yağacak yağmur çok kısa sürede sadece bu bölgemize yağarak afete neden oldu. Tespit komisyonunda alınan son rapora göre ağır hasar, hafif hasar olmak üzere 149 araç, 45 iş yeri ve 40 konutta maddi hasar bulunuyor. Tabi bu hasarların içerisinde çok azında ağır hasar var. Bizim için sevindirici kısmı can kaybının olmaması. Bu maddi hasarları da devletimizin imkanları ile gidererek vatandaşımızın yanında olacağız” dedi.

Esnafa geçmiş olsun ziyareti

Felaketin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Mamak Kaymakamı Ziya Polat olay yerinde incelemelerde bulundu. Afet bölgesinde, maddi zarar gören esnaf, konut ve araç sahiplerini ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundular. Araç, iş yerleri ve konutların zarar gördüğü felaket sonrası yetkililerinin hasar tespit çalışmaları gece 00.00’a kadar devam etti.