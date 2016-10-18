Bodrum’da yelken yarışları heyecanı başladı

BODRUM’da bu yıl 28’incisi düzenlenen yelken yarışları ‘The Bodrum Cup Uluslararası Deniz Festivali ve Regatta’, geleneksel kampana çanının çalınmasıyla başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Palmarina Bodrum’un sponsorluğunda bu yıl 28’incisi düzenlenen The Bodrum Cup Uluslararası Deniz Festivali ve Regatta, kortej yürüyüşü ve geleneksel kampana çanının çalınmasıyla başladı.

Marina Yat Kulüp Bodrum’da, yarışan ekiplere yönelik olarak düzenlenen brifingin ardından, kortej yürüyüşü yapıldı. CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon ve eşi Hülya Kocadon, Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Teknik Komite Başkanı Uğur Ayaz, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, Bodrum Liman Başkanı Atilla Beyli ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ve Bodrumlu vatandaşlar yürüyüşe katıldı.

Karşıyaka Belediyesi Bando ekibi ve Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, tarihteki ilk kadın amiral olan ‘Artemis’i, Selda Deliormanlı canlandırdı. Kraliçe Artemis, Bodrum’daki yelken festivaline katılan denizcileri selamladı. Korteje katılan sivil toplum örgütleri ellerinde, Bodrum kıyılarını korunmasına yönelik ve meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pankartlar taşıdı. Milta Bodrum Marina önünden başlayan ve bando eşliğinde gerçekleşerek Belediye Meydanı’nda tamamlanan yürüyüşün sonunun bando ekipleri mini konser vererek katılımcıları eğlendirdi.

Ardından Başkan Kocadon, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ve Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, 28. Kez kampana çanını çaldı. Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon, “Gerçekten, 28 yılın emeğini bugün burada hep beraber görüyoruz. Bu birlik ve beraberliği, kardeşliği Ege’nin güzel rüzgarlarıyla Yunanistan’a da götüreceğiz. İnanıyoruz ki bu sadece bir yelken yarışı değil, bir festival havasında Bodrum’a ve komşulara, bir ekonomik katkıdır. Bu katkıyı saplayan tüm deniz camiasına ve kara tarafına teşekkür ediyorum. 28. Bodrum Cup hepinize hayırlı olsun” dedi.

Yelkenliler 5 gün sürecek, The Bodrum Cup macerasına yelken açacak.

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