Bodrum’da vantuz balığı şaşkınlığı

BODRUM’da balıkçıların oltasına takılan ve bölgede ilk kez görüldüğü belirtilen, tropik bölgelerde yaşayan vantuz balığı, şaşkınlık yarattı.

Amatör balıkçı, evli ve iki çocuk babası 54 yaşındaki Mustafa Yıldızhan’ın Yalı Mahallesi Gerenkuyu Mevkii’nde kıyıdan attığı oltaya takılan 90 santimetre uzunluğundaki vantuz, şaşırttı.

Bölgede doğup büyüdüğünü ve şimdiye kadar bu tür bir balık görmediğini belirten Yıldızhan, “10 yaşından beri burada balık avlarım, bu tür balık görmedim. Balığı tanıdığımız bütün balıkçılara gösterdik onlarda tanımadı. Bu nedenle şüphelendik; zehirli midir? Nedir bilmiyoruz. Başının üzerinde ayakkabıyla basılmış gibi izler var, görünce şok olduk” dedi.

MÜZEYE GÖNDERİLDİ

İncelenen balığın türünün vantuz olduğunu söyleyen Deniz Ticaret Odası Bodrum Yönetim Kurulu Üyesi kaptan Arif Yılmaz ise “Köpek balığı, balina, su kaplumbağaları ve gemilere üzerindeki vantuz ile yapışarak hareket eden bu balığı denizlerimizde ilk kez görüyoruz. Cebelitarık veya Kızıldeniz’den giren büyük balina köpek balıkları veya gemilere tutunarak sıcak sulardan okyanuslardan bölgemize gelmiş olabilir. Denizlerimizde yaşayan ve üreyen bir cins değil. Belki vardı ama oltaya ilk kez takıldı ve karaya çıktı. O nedenle insanlarımız ve balıkçılar şaşkına döndü. Balığı incelenmesi ve ardından müzede yer alması için hocalarımız ile görüştük. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesindeki Su Ürünleri Müzesi’ne gönderdik. Orada sergilenecek. Müzemizde bu cins bir balık örneği yoktu” dedi.

VANTUZ BALIĞI NEDİR?

Vantuz balığı, sıcak tropik bölge denizlerinde (okyanuslarda) yaşar. Dolaşmak için aracı kullanır. Başındaki tutunma vantuzu ile köpekbalığı gibi iri balıklara ve gemilere yapışarak kendini taşıtan bir balık türüdür. Denizciler arasında yapışkan balığı da denir.

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