Bodrum’da Ekim ayının ortasında yazı yaşadılar

BODRUM’da, Ekim ayı ortasında yazdan kalma güneşli havayı gören turistler, plajları doldurdu, teknelerle mavi yolculuğa çıktı.

Hava sıcaklığının 24, denizsuyu sıcaklığının ise 20 derece olduğu Bodrum’da yazdan kalma görüntüler ortaya çıktı. Gümbet, Kumbahçe ve Camel Beach plajları turistlerle doldu.

Turistlerden bazıları bol bol denize ginip, su sporları yaparken, bazıları da şezlongalara uzanıp güneşlendi. Otellerinde kalmayı tercih edenler ise havuz başlarında kitap okumayı tercih etti.

Ortakent-Yahşi Mahallesindeki Camel Beach’te turistler develerle gezdi, tatilin tadını çıkardı. Büyük bölümü İngiliz ve Hollandalı çok sayıda turist de Gümbet İskelesi’nden bindikleri teknelerle mavi yolculuğa çıktı. Katıldıkları tur teknesiyle Kara Ada’daki Kleopatra Ilıcası’na giden turistler, suyu 34-35 dereceyi bulan Kleopatra havuzuna girip, yüzlerine çeşitli cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtilen çamurdan yüzlerine sürdü.

Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon, Kasım ayının ortalarına kadar ilçedeki otellerde turist olduğunu belirterek, “Kış aylarından itibaren katılacağımız 30’a yakın uluslararası fuarda Bodrum’un yılın 12 ayı tatil yapılabilecek ortamın bulunduğu anlatacağız. Artık ilçemizde yılın her ayı turisti görmeyi arzu ediyoruz. Trilyonluk tesislerimiz Avrupa standartlarının çok üzerinde. Bu tesislerimize önümüzdeki yıldan itibaren kış aylarında daha fazla turist bekliyoruz” ded

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