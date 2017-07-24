Bu akşam (24 Temmuz 2017) Nikos Kazancakis’in aynı adlı başyapıtından Mikis Theodorakis’in muhteşem müzikleri ile Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek

“Zorba” balesini iki gece Ankara Devlet Opera ve Balesi sahneye taşıyor.

Sevgiyle, aşkla, umutla zorluklara karşı ayakta durmayı öğrenen ve öğreten

Alexis Zorba’nın öyküsü, ünlü İtalyan koreograf Lorca Massine yorumuyla izlenecek.

25 Temmuz 2017 Salı akşamı da sahnelenecek “Zorba” balesi için;

Lorca MASSINE “kültürler arasında bir köprü” tanımlamasını yapıyor.

SİRTAKİDEN TANGOYA, FLAMENKODAN FADOYA, CHA CHA’DAN, MAZURKAYA…

SON ONDÖRT YILIN EN ZENGİN PROGRAMI

BODRUM KALESİ’NDE…

Dans ve Müzikleriyle Unutulmayacak Bir Küba gecesi programın devamında izleyicilere sunulacak.

28-29 Temmuz 2017 Cuma, Cumartesi Bodrumlu sanatseverler iki gece Küba rüzgarına kapılacak. Kübalı sanatçı ve koreograf Lizt Alfonso tarafından kurulan “Lizt Alfonso Dans Küba” topluluğu, etnikten moderne uzanan; habanera, danzon, caz, tango, flamenko dans gösterileri ile festivaldeler. Dansın ve müziğin efsanevi ülkesi Küba’nın hiç bitmeyen dansları, Afro-Küba davulu ve ritüelleri, İspanyol’ların gitar ritmleri, Akdeniz’in cıvıltılı tonları ve Afro-Amerikan cazıyla renklenen zengin, enerjik dans ve müzikleri Bodrumluları coşturmaya hazırlanıyor.