Edirne’nin Meriç ilçesinde 30 yıldır diyabet hastalığı bulunan ve böbrek yetmezliği nedeniyle 5 yıldır makineye bağlı yaşayan Yasemin Ölez (33), trafik kazasında yaşamını yitiren bir gencin bağışlanan böbreğiyle sağlığına kavuştu.

Yasemin Ölez, “Hayalim gerçek oldu. Evlenip, bir yuva kurup anne olmak istiyorum. Çok mutluyum” dedi. Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde 4 yaşından beri diyabet hastası olan ve son 5 yıldır da böbrek yetmezliği nedeniyle makineye bağlı olarak yaşayan Yasemin Ölez’e, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin ailesinin bağışladığı böbrek nakledildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tamer Sağıroğlu’nun başarılı ameliyatın ardından böbrek nakli yapılan Yasemin Ölez, son dönemlerde nakil olacağı umudu kalmadığını anlattı. Ölez, “Gün geçtikçe insanın umudu soğuyor. Kaç bin kişi var bana böbrek çıkacak mı? Hep bunları düşündüm. Ama aniden bir telefon geldi, saba 06.30’da, ‘Yasemin böbrek çıktı gelebilir misin?’ dediler. O sırada benim şekerim zaten yeterince düşüktü, ter içindeydim. Bir yandan seviniyor bir yandan heyecan yapıyorum. Tamer hoca, ‘Seni ameliyata alacağım kızım’ dediğinde inanmadım. Daha sonra ameliyat oldum ve eski sağlığıma kavuştum. Bana böbrek bağışında bulunan aile tekrar hayat verdi. Onlara ne desem, nasıl teşekkür etsem azdır. Bana hayat verdiler. Hayatımda hep mutsuzdum ama artık çok mutlu ve umutluyum. Hayalim gerçek oldu. Ben de evlenip bir yuva kurup, anne olmak istiyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Sağıroğlu, Yasemin Ölez’in 5 yıldır diyalize bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, “Yasemin 4 yaşından bu yana diyabet hastası. Yaklaşık 30 yıldır şeker hastası. Otuz yıldır bu şeker hastalığıyla mücadele eden hastamız. En sonunda da diyalize giren bir hastamız. Bundan önce Çorlu’da bir beyin ölümü olması ve organlarını bağışlayan vatandaşımızın sayesinde, Yasemin yeni böbreğine kavuştu. Çorlu’dan alıp geldiğimiz böbreği, Yasemin’ naklettik. Şu anda Yasemin gayet iyi. Böbreği fonksiyonel, yarın kısmet olursa taburcu edeceğiz” dedi.

’20 BİN BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN HASTA VAR’

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Tamer Sağıroğlu, Türkiye’de 60 ila 100 bin arasında böbrek hastası olduğunu belirterek, “Bunlardan 20 bini aktif olarak listede böbrek beklemekte. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarımız var. Bunların organlara kavuşması gerekiyor. Buradan vatandaşlarımıza beyin ölümü gerçekleşenlerin, yakınları, organlarını bağışlarsa bir çok insan böbreğiyle, kalp hastaları kalbiyle, karaciğer hastası karaciğeriyle kavuşur ve hayata döner” dedi.