Böbrek hastası eşe hayat hediyesi

Eşme’de çiftçilik yapan İbrahim Atar, böbrek yetmezliği nedeniyle 8 ay önce diyalize girmeye başladı. Bu süreçte Denizli’ye gelip, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’ne başvuran İbrahim Atar, kadavradan organ nakli olmak için sıraya girdi.

Bir yandan da canlı vericiden nakil için test yapıldı, Ümmü Atar’ın kan ve dokularının eşi İbrahim Atar ile uyumlu olduğu tespit edildi. Geçen ağustos ayında Pamukkale Üniversitesi’nde Prof. Dr. Çağatay Aydın ve Doç. Dr. Murat Özbay tarafından yapılan ameliyatla, Ümmü Atar’ın bir böbreği, eşi İbrahim Atar’a nakledildi. Böbrek naklinin ardından sağlığına kavuşan ve diyalizden kurtulan İbrahim Atar, tekrar hayata tutundu.

Böbrek nakli olduktan sonra kendisini 15 yaşında gibi hissettiğini söyleyen İbrahim Atar, “6 ay diyalize girdim. Eşim bana böbreğini vererek büyük bir vefa örneği gösterdi. Şimdi çok rahatım, sağlığıma kavuştum. Eşim beni diyalizden kurtardı. Başkalarına da organ bağışını tavsiye ediyoruz. Ben şimdi 15 yaşında gibi hissediyorum, sıfır kilometre oldum” diye konuştu. Gönüllü donör olup böbreğini veren Ümmü Atar da eşinin sağlığının kendisi için önemli olduğunu belirterek, “Başkalarına da organ bağışını tavsiye ediyorum” dedi. Atar çiftinin vafalı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Murat Özbay da, organ nakli konusunda ülke olarak Avrupa’nın çok gerisinde kalındığını belirterek, “Kadavradan organ bağışı nadir olan ülkemizde, mecburen canlıdan nakillerin sayısını artırmak zorunda kalıyoruz. Avrupa’ya göre beyin ölümü tespitleri ve organ bağışında gerilerdeyiz” dedi.

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