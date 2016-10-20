Böbreğinden 250 taş çıktı

MERSİN’de TIR şoförü 34 yaşındaki Barış Tunç’un tek böbreğinden çıkan 250 parça taş doktorları bile şaşırttı.

Barış Tunç uzun süreden bu yana ağrı, ateş ve halsizlik şikayeti Mersin Akademi Hastanesi’ne başvurdu. Tunç’u muayene eden ve sol böbreğin tamamını dolduran taşları tespit eden Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Mehmet Ali Kılıç acil ameliyat kararı aldı. Yaklaşık 2.5 saat süren ameliyatta, bazı taşlar kırılarak irili ufaklı 250 parça olarak çıkarıldı. Dr. Kılıç, kapalı böbrek taşı ameliyatı kapsamında meslek yaşamında ilk defa bir hastadan bu kadar fazla taş çıkardığını söyledi.

Hastanın artık böbreğini kaybedecek duruma geldiğini ifade eden Dr.Kılıç, şöyle dedi:

“Taşları görür görmez hemen müdahale ettik. İlk defa bu kadar fazla taş çıkarılan kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdim. Çıkardığım her taş sonrası şaşkına döndüm çünkü irili ufaklı 250’den fazla taş çıkardım. Ekibimle birlikte başarılı bir ameliyat geçirdim. Açık ameliyatta bu sayıya yakın taş çıkarılmıştı ama kapalı ameliyatta tek seferde bu kadar fazla taşın çıkarılması nadir görülür. Hastamız 1 gün sonra taburcu olarak normal hayatına döndü.”

Tunç ise, böbreğinden çıkan taşları görünce gözlerine inanamadığını söyledi.

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