BM Genel Kurulu’nda Suriye’de ateşkes ve insani yardım oturumu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Suriye’de en kısa zamanda ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması yönündeki karar tasarısını kabul etti.

Daha önce BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Rusya ve Çin’in veto etmesi yüzünden kabul edilmeyen tasarı, New York’taki BM Genel Merkezi’nde, Genel Kurul’da yapılan oylamada 122 oyla kabul edildi.

Kanada’nın öncülük ettiği karar tasarısına Rusya ve İran’ın da aralarında olduğu 13 ülke ‘hayır’ derken 36 ülke de çekimser kaldı.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power bu oylamayla Rusya ve Esad rejimine, Suriye’deki katliama son vermeleri çağrısında bulunduklarını belirtti.

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ülkesinin ön koşulsuz, dış müdahale olmadan barış görüşmelerine hazır olduğunu söyledi.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitali Churkin de, tasarının yanlı olduğunu savunarak, Caferi’nin barış görüşmelerinin başlaması önerisine destek verdi.

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