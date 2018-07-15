Deneyimli gazeteci Faruk Bildirici’nin “Günahlarımızda Yıkandık-Örneklerle Gazetecilik Meslek Etiği” kitabı Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı.

Kitapta, 8 yıldır Hürriyet’te Okur Temsilciliği görevini yürüten Bildirici’nin gazete yazılarından bir seçki yer alıyor.

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Bildirici, yazılarında, gazetesinde yayınlanan haber ve yorumları evrensel gazetecilik kuralları çerçevesinde mercek altına alıyor, çalışma arkadaşlarına sert eleştiriler yöneltiyor.

Polis, magazin, spor, sağlık haberciliği nasıl olmalı, ayrımcılık ve nefret söyleminden kaçınmak için neler yapılabilir, terör ve intihar haberleri ne şekilde verilmeli, internet gazeteciliğinin sorunları kitapta ele alınan konulardan sadece birkaçı.

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Eleştiri oklarını gazetesinin ünlü yazarlarına çevirmeyi de ihmal etmemiş Bildirici.

Samsung firmasının bir gezisine katılıp hediye telefon alan Cengiz Semercioğlu’nun köşesinde o telefonu ballandıra ballandıra övmesini ayıplıyor örneğin.

Yine, Onur Baştürk’ün bir firmadan test amacıyla aldığı araçla yaptığı geziyi instagram hesabından aylarca anlatmasının da etik açıdan doğru olmadığını vurguluyor.

Ayşe Arman ve Osman Müftüoğlu’nun televizyonda yayınlanan bazı ürün reklamlarında boy göstermeleri de Bildirici’nin eleştirdiği konular arasında yer alıyor.

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Bildirici’nin yazdıklarından katılmadıklarım da var elbette.

Örneğin, “İntihar haberlerinin yayınlanmasında kamu yararı olmadığı açıktır. Birinin intiharını öğrenmek kimseye bir şey kazandırmaz, kimseyi mutlu etmez” yorumu tartışmaya açıktır.

Türkiye’de son 10 yılda intihar edip ölenlerin sayısı 30 bini buldu. TÜİK’in verilerine göre sadece geçen yıl 3 bin 200 kişi intihar etti.

Sorunların çözümü onları görmezlikten gelmekle bulunmaz, tam aksine sorunları açıkça ortaya koymak gerekir.

İntihar haberleri de ölene ve yakınlarına saygısızlık edilmeyecek biçimde verilebilir pekala.

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Sonuç olarak, Bildirici’nin kitabını önemli bulduğumu ve özellikle iletişim fakültelerine devam eden gazeteci adayı gençler tarafından mutlaka okunması gerektiğini ifade etmek isterim.