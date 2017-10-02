Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Mesut Bakkal, takımının daha önce oynadığı Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir maçlarındaki istekli ve coşkulu oyunu ortaya koyamadıklarını belirterek, ”Alanya’yı tebrik ediyorum, akıllı oynadılar.

Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bizim için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum” dedi. Bakkal, ”O maçlara üzülmüştüm ama bu maça üzülmüyorum işin açıkçası. Çünkü bireysel hatalardan yediğimiz gollerin çok olduğu, özellikle bizim defansın arkasına atılacak toplardan hafta boyunca gol bulacaklarını söylediğimiz halde, maalesef 2-3 tane golü oradan yedik. Oynar gibi göründük. Yani oynuyormuş gibi göründük, top bizde göründü ama pek fazla pozisyon üretemedik. Sadece 3-0’dan sonra Ahmet’in boş kaleye kaçırdığı pozisyon var ama yeterli olamadı. Alanya’yı tebrik ediyorum, akıllı oynadılar. Yani tabii usta ayakları var. Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bizim için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar hatayı bir maçta ancak bu kadar yaparsınız. O da bizim yenilmemize sebep oldu. Tebrik ediyorum. Bu hatalardan ders alıp devam edeceğiz” dedi.