Rusya’da bir AVM’de çıkan yangında çoğu çocuk 64 kişi yaşamını yitirdi. Bu acı olaydan ders çıkararak, “Bizim AVM’ler yangına hazır mı” sorusuna yanıt aramalıyız.

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Rusya’da yanan AVM’nin yapımında kolay tutuşan malzemeler kullanılmış.

Bizdeki AVM’lerde hangi malzemelerin kullanıldığını bilmiyoruz.

Belediyelerin bu konuda bir çalışma yapması herhalde yararlı olur.

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Rusya’daki yangında alarm cihazları çalışmamış.

Bizim AVM’lerde alarm cihazların çalışıp çalışmadığına bakan, denetlemeyen kurum var mıdır?

Sanırım bu konuyu da dikkate almak gerekiyor.

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Rusya’daki yangın sırasında kaçmaya çalışanlar acil çıkış kapı ve merdivenlerini bulmakta zorlanmışlar.

Bizde acil çıkış kapılarının durumu nedir, merdivenlere kolayca ulaşılabilir mi ve buralardan aşağıya rahatça inilebilir mi?

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Rusya’daki yangında en fazla can kaybı fast food restoranları, kafeler ve sinemaların olduğu en üst katta meydana gelmiş.

Karanlıkta, her yeri kaplayan duman altında aşağı katlara kaçıp kurtulmak zorlaşmış.

Bizim AVM’lerde de fast food restoranlar, kafeler ve sinemalar en üst katta bulunuyor.

Sözkonusu mekanların AVM’lerin giriş ya da birinci katlarına taşınması düşünülemez mi?

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Özetleyecek olursam, “Bir musibet bin nasihatten daha ders vericidir” sözünden hareketle AVM’lerimizde gerekli düzenlemeleri vakit geçirmeden yapmalıyız.