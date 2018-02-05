Sizce Pentagon’a ve ABD’nin Sömürge Valisi Brett McGurk’a, “Sizinle yalnızca Suriye ve Irak’ta değil tüm Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesinde işbirliği yapmaya hazırız” diye mektuplar yollayan kimdir..?

Peki, Kandil’i “Sizi çok gevşek görüyorum, böyle devam ederseniz çok yerinizden vurulursunuz, Türkiye sizi bitirir. Bu halde Afrin’e çakılıp kalırsanız sizi adım adım kuşatan Türkiye’ye karşı savunmasız kalırsınız. Tehlikenin farkında değilsiniz…” diye uyaran kim olabilir..?

Hadi fazla merakta bırakmayayım sizi…

İki sorunun yanıtı aynı… Abdullah Öcalan…

Bebek Katili diye anılırken bir anda “Sayın Öcalan” olan Apo…

Çözüm Süreci(!)’nde sık sık Akil Adamlar’ın ziyaretine gittiği cani…

Biliyorum, “İmralı Cezaevinde yatan bir mahkûm nasıl olur da böyle mektuplar, mesajlar yollayabilir?” diye merak ediyorsunuz…

Ülkemizdeki gündem değişiklikleri ışık hızında olduğu için unutmuşsunuzdur haklı olarak… Çözüm Süreci(!) öyle ayrıcalıklar tanımıştı ki Apo’ya, istediğini yapabiliyordu…

İmralı’ya nakledilen PKK’lı mahkûmların ziyaretine gelen ABD’li ajanlar vardı…

…Ve bunlar posta güverciniydiler…

Öcalan’ın, “Afrin’de mühimmat atölyeleri inşa edin”, “Savaş komünü yaratın” ve “Türkiye ile büyük savaşa hazırlanın” talimatları yağdırdığı PKK’nın üstündeki koruyucu el ABD, yardımını hala sürdürüyor…

TSK karşısında direnmeye çalışan teröristler Amerikan silahları kullanıyor…

Bununla da bitmiyor ne yazık ki…

PKK sempatizanlarının arasına Avrupa ülkelerinden de katılmalar başladı…

Aman Parlamentosu’nda Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği askeri operasyonunun tartışıldığı oturumda Sol Partili vekillerin terör örgütü renklerinde poşu ve atkılar takması Federal Meclis’te tartışma yarattı. Oturumu yöneten Alman Meclis Başkanvekili Wolfgang Kubicki, “PKK’nın Alman yasalarına göre terör örgütü sayıldığını” unuttu ve “parlamentoda protestonun yasak olduğunu” hatırlatarak vekillerin atkılarını çıkarmalarını istedi…

Almanya’nın PKK’yı terör listesinden çıkarması, şimdilik zor…

Ama Ortadoğu’daki fokurdamanın giderek Batı Avrupa’ya sıçramakta olduğunu da görmek gerek…

Bir sabah kalkıp PKK’yı “bir grup özgürlük savaşçısı” olarak bulabiliriz..!