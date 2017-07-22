28 AB ülkesi insana sormuşlar, “bugün bir ihtiyacınız olsa; arayabileceğiz, konuşabileceğiniz, dertleşebileceğiniz, yardım isteyeceğiniz kimseniz var mı?” diye; yüzde 6’si, “hayır, hiç kimsem yok” demiş.

En aciz ve yalnız olanlar ise Çekler, Finliler, Slovakyalılar ve İsveçliler. “Var” diyenlerin başında Fransızlar ve İtalyanlar geliyor. Biz de böyle bir sıkıntı var mı? Ne kadar da yalnız olsanız bile bir iki satır laf edecek birlerini buluruz. Diğer bir araştırma; son bir yılda herhangi bir spor veya kültürel etkinliğe katıldınız mı? konusu üzerine. Her AB’linin üçte ikisi böyle bir etkinliğe katılmış. Eğitim artıkça katılım oranı da artıyormuş. En fazla katılım İskandinavya ülkelerinde, en az Balkan ülkelerinde. Biz de sinema salonlarındaki, spor sahalarındaki boşluklar karşılaştırma için yeter.

Bir araştırmada daha verelim. Üç günden fazla süreli turizm amaçlı tatillerde AB’lilerin yüzde 65’i kendi arabalarıyla yola çıkıyorlarmış. Uçakla gidenlerin oranın yüzde 16. Bizde dini resmi bayramlardaki karayolu trafiği yoğunluğu fikir verebilir. Bu arada her iki kişiye bir araba düştüğünü ekleyelim. Bu oran bizde kişi değil bir aileye bir arabaya eşit. Yine araştırmışlar: AB’de yük taşımacılığında kullanılan kamyonların yaşı kaç diye? Yüzde 59’u 5 yaşın altında, yüzde 15 de 10 yaşın üstünde. Bizim için böyle bir araştırma için şehirlerarası yollardaki yokuşlarda, su kaynatan, şişip kalan, orası burası eğilmiş kamyonlara bakmak yeterli.

AB’lilerin internet ve sosyal medya siteleriyle ilişkilerine bakmışlar. AB’lilerin yüzde 63’ü sosyal medya sitelerine giriyorlar. Bu genç yaştakiler arasında her on kişiden 9’a çıkıyor. En fazla kullananlar da Macarlar, Maltallar, ve Belçikalılar. Biz, özellikle işsiz genç nüfusun katkısıyla dünya genelinde ilk beşe giriyoruz.

Brkaç sonuç daha: AB’liler, AB olmayan ülkelerle dış ticaretin yarısını Euro, yüzde 33’unu de dolarla yapıyorlar.

AB’de 75 yaş altı ölümlerin yüzde 32’si kalp krizi, yüzde 16’si felç, yüzde 12’si bağırsak kanseri, yüzde 9 meme kanseri, yüzde 5’i tansiyon yüzde 4’u zatürreden kaynaklanıyor.

Bu veriler 2015-206 yıllarına ait ve yeni açıklandı. Bunlar gibi her alanda AB’liler araştırma yapıyorlar, istatistik tutuyorlar. Bu sonuçlara gore de önlemler alıyorlar, yeni düzenlemeler yapıyorlar, para harcıyorlar, geleceği görmeye çalışıyorlar.

Eğer günün birinde AB ülkesi olacaksak, biz de bu tür araştrımalar daha hızla yapılmalı ve bunlara göre AB ile farklılıklarımız azaltmalıyız.

AB’ye girişte sadece ekonomi, ticaret, hukuk insane hakları, ifade özgürlüğü, demokrasi kriteleri yerine getirmek yeterli olmayacaktır. Haa, zaten bu alanlarda büyük ilerleme kaydedersek farklılıklar doğal olarak kalkacaktır. Ama bugünün Avrupa Birliği bu.