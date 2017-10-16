Geri adım atmaya yanaşmamak Barzani’nin sonunu getirecek gibi…

“Büyük Kürdistan’ın kurucusu” olarak tarihe geçmek hevesiyle gözleri kamaşmıştı… Bir de buna Kuklacı’dan gelen gizli destekler eklenince, böyle bir son kaçınılmaz olmuştu…

Bu yazıyı yazarken, yeni haberler peş peşe yağıyor…

Irak merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında durmadan tırmanan gerilim Irak ordusu gece yarısı Kerkük’te askeri üs ve petrol kuyularını ele geçirmek için operasyon başlatmasına neden oldu…

Bir bakıma 2 taraf da baştan beri anlaşamayacaklarının farkındaydı… Irak Hükümeti son olarak Kerkük’e PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirildiği yolunda suçlamalar yapması ise dikkat çekti… Irak, bunun bir savaş ilanı olarak değerlendiriyordu… IKBY’den gelen jet açıklamada ise “Kerkük’te PKK iddiaları asılsızdır” deniliyordu

Bu PKK konusu 2 açıdan ilginç…

“Örgütün merkezi Irak toprakları üstündeki Kandil’de değil mi zaten..?” ve “Hani Peşmerge ile PKK düşmandı..?”

Yoksa bir gizli el PKK’yı tekrar korumaya aldı ve onu yeniden itibarlı hale getirmeye mi çalışıyor..?

Söz konu olan bölge Irak ve Suriye’yse, bu söz konusu değil… Oralarda PKK’dan kopmuş yığın yeni örgüt var zaten ve bunlar gerektiğinde Peşmerge ile savaşa hazırlar…

Ama o gizi el, yani Kuklacı; sadece Irak ve Suriye’yi değil, Türkiye’yi de hedefine koyduysa iş değişir…

Bütün diğer örgütler, söz konusu Türkiye olduğunda “çırak” kalırlar PKK’nın yanında…

En başta “gökten düşen bir elma” gibi gelen Açılım Süreci(!) boyunca yaptıkları hazırlıklar var… Hala silah ve mühimmat depoları, tünelleri, gömülüp üstü asfaltlanmış bomba tuzakları var…

Akdeniz. Ege ve hatta Karadeniz bölgelerine yönelik saldırı denemeleri de, Türkiye’de yeklilerin “demek Güneydoğu’da örgütün işini bitirdik” diye düşünmesini hedefliyor olabilir…

Sakın “bu kadar ayrıntılı plan yapabilecek kadar akılı mı bunlar” diye düşünmeyin… Planları onlar değil Kuklacı yapıyor…

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Facebook hesabından yaptığı “Kerkük için 10 maddelik öneri” paylaşımı çok dikkat çekici… Sanki yeni bir “Açılım Süreci” daveti gibi…

Dilerim Türkiye’nin kaderini ellerinde tutanlar, bir hata daha yapmazlar… Çünkü bu seferki “son hata” olacak..!