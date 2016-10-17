CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Ne diyorlar; Türkiye Musul’a girmesin. Nasıl girmeyeyim? 350 kilometre sınırım var. Tehdit altındayım. İlgi alakası olmayanlar gelip giriyor” dedi.

“Biz operasyonda olacağız, masada da olacağız. Bunun dışında kalmamız mümkün değil” diyen Erdoğan, “Kimse bizden Başika’dan çıkmamızı beklemesin” diye konuştu. Erdoğan, “”Sözlerinde durmadılar. PYD, YPG’yi soktular. Biz de gereğini yaptık. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi’nde Musul operasyonuyla ilgili konuştu.

Erdoğan” Bizim Suriye ile olan sınırımız 911 kilometredir. Suriye ile yakından uzaktan alakası olmayanların Suriye’ye girmesi hak, bize gelince sizi katil Esed çağırmadı ki nasıl girersiniz. Kusura bakmayın gideriz. Ne diyorlar; Türkiye Musul’a girmesin. Nasıl girmeyeyim? 350 kilometre sınırım var. Tehdit altındayım. İlgi alakası olmayanlar gelip giriyor. Neymiş, Bağdat onlara gel demiş. 14, 15 sene önce Saddam gel mi dedi bunlara ama girdiler” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin olmadığı bir operasyondan doğacak sonuçlardan biz sorumlu değiliz. Biz operasyonda olacağız, masada da olacağız. Bunun dışında kalmamız mümkün değil. Kimse bizden Başika’dan çıkmamızı beklemesin” dedi.

Musul operasyonuna değinen Erdoğan, “Suriye ile ilgili sürekli sabrettik. Suriye tarafından roketler atıldı. Yüzlerce şehidimiz oldu. 14 yaşında bir çocuğa öyle yetiştirilmiş ki, Futbolcu Messi’yi sevdiği için Messi’nin formasını giydiriyorlar üzerine bombayı bağlayarak bir kına törenine çocuğu gönderip orada patlatmak suretiyle 56 kardeşimiz şehit oldu. Milletin temsilini almış olarak artık dedik ki durmayacağız. Muhaliflerle, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte, biz Suriye’ye gireceğiz. Bizim Suriye ile olan sınırımız 911 kilometredir. Suriye ile yakından uzaktan alakası olmayanların Suriye’ye girmesi hak, bize gelince sizi katil Esed çağırmadı ki nasıl girersiniz. Kusura bakmayın gideriz. Ne diyorlar; Türkiye Musul’a girmesin. Yav nasıl girmeyeyim? 350 kilometre sınırım var. Tehdit altındayım. İlgi alakası olmayanlar gelip giriyor. Neymiş, Bağdat onlara gel demiş. 14, 15 sene önce Saddam gel mi dedi bunlara ama girdiler” diye konuştu.

“SÜNNİ-Şİİ ÇATIŞMASINA ‘EVET’ DİYEMEYİZ”

Erdoğan, “Ülkemizin ısrarla Musul operasyonunun dışında tutulmaya çalışılması, orada da DEAŞ bahanesiyle kurulmaya çalışılan mezhep çatışması kapanını bozacağımız bilindiği içindir. Biz oraya onun için sokulmak istenmiyoruz. Kendilerine aynı şeyi söyledik. Biz bir Sünni-Şii çatışmasına ‘evet’ diyemeyiz” dedi.

“KİMSE BİZDEN BAŞİKA’DAN ÇIKMAMIZI BEKLEMESİN”

Erdoğan, “Başika’dan çıkın deniyor. Kimse bizden Başika’dan çıkmamızı beklemesin. Biz Başika’dayız, DEAŞ terör örgütüne karşı her türlü operasyonları bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. En onurlu mücadeleyi veren biziz. Terör örgütü, bumerang gibi eninde sonunda gelir kendini kullananı da vurur. Uluslararası alanda terörizme karşı kararlı ilkeli işbirliği yapılmadan bu sorunun çözümü mümkün değildir” dedi.

“ULUSLARARASI HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINIYOR”

Dabık’ın DEAŞ’ten temizlendiğini belirterek ABD Başkanı Barack Obama ile olan görüşmesine değinen Erdoğan, “Bu gece itibariyle Dabık da DEAŞ’ten temizlendi. Türkiye’den insan götürmüyoruz. Oraların kendi insanı oralara yerleşiyor. Farkımız bu. Koalisyon güçlerine başta ABD’ye; Mümbiç’te ‘bana bir söz’ verdiniz. Sayın Başkan ile telefonda görüştük ‘kesinlikle oraya PYD, YPG girmeyecek’ dediler. Verdiğiniz sözde durun. Sözlerinde durmadılar. PYD, YPG’yi soktular. Biz de gereğini yaptık. Bu sabah bile kendilerine bu iletildi. Orayı eğer PYD, YPG’den temizlemezseniz sizinle ortak hareket edemeyiz. Stratejik 2 ortağız siz bizimle değil terör örgütü ile hareket edeceksiniz. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor. Adaletin olmadığı yerde zulüm oluyor. Bunu halletmemiz lazım. Kongrenin sonuç bildirgesine konulmalı” ifadelerini kullandı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...