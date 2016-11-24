Bitlis Belediyesi’ne operasyon!

BİTLİS’te sabah saatlerinde belediyeye yönelik operasyonda DBP’li belediye eş başkanları Hüseyin Olan ve Nevin Daşdemir Dağkıran gözaltına alındı.

Bitlis’teki operasyon saat 07.00 sıralarında başladı. Polis Bitlis Belediyesi, Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan ve ‘Eş başkan’ Nevin Daşdemir Dağkıran’ın evlerine sabah operasyon yaptı. Operasyon kapsamında belediye Belediye Başkanı Hüseyin Olan, Beşminare Mahallesi’ndeki evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına aınldı. Aynı saatlerde belediye eş başkanı Nevin Daşdemir Dağkıran da Güroymak İlçesi’ndeki evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

Belediye binası ve Olan ile Dağkıran’ın makam odalarında arama yapan polis bazı belgelere el koydu. Aramalar sırasında belediyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Polis aramaları tamamladıktan sonra belediyeden ayrılırken, personelin girişine izin verildi. Olan ve Dağkıran’ın Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

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