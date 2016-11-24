Bitlis Belediyesi’ne operasyon: Eş başkanlar gözaltına alındı

BİTLİS’te sabah saatlerinde belediyeye yönelik operasyonda DBP’li belediye eş başkanları Hüseyin Olan ve Nevin Daşdemir Dağkıran gözaltına alındı.

Bitlis’teki operasyon saat 07.00 sıralarında başladı. Polis Bitlis Belediyesi, Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan ve ‘Eş başkan’ Nevin Daşdemir Dağkıran’ın evlerine sabah operasyon yaptı. Operasyon kapsamında belediye Belediye Başkanı Hüseyin Olan, Beşminare Mahallesi’ndeki evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına aınldı. Aynı saatlerde belediye eş başkanı Nevin Daşdemir Dağkıran da Güroymak İlçesi’ndeki evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Belediye binası ve Olan ile Dağkıran’ın makam odalarında arama yapan polis bazı belgelere el koydu. Aramalar sırasında belediyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Polis aramaları tamamladıktan sonra belediyeden ayrılırken, personelin girişine izin verildi. Olan ve Dağkıran’ın Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

BİTLİS VALİLİĞİ’NDEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Bitlis Valiliği sabah saatlerinde belediyeye yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamlada şu bilgiler verildi:

“PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde 24.11.2016 tarihinde, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçlaması ile 2 şahsa yönelik olarak ilimiz merkez ve Güroymak ilçesinde eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde DBP’den Bitlis Belediye Başkanı H.O., DBP Demokratik Bölgeler Partisinden Bitlis Belediye Eş Başkanı N.D.D. gözaltına alınmış, şahısların evlerinde, Bitlis Belediyesi’ndeki makam odalarında ve Dilan Kadın Dayanışma Merkezi’nde arama yapılmış, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.”

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