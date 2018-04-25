Bitkisel yağ sanayicileri sektörü Bosna Hersek’ten gümrük vergisiz ayçiçeği tohumu ithalatını 75 bin tonla sınırlandıran düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek’ten ithalata getirilen kotanın sektör için umut verici bir adım olduğunu söyledi.

Söz konusu ülkeden gerçekleştirilen gümrük vergisiz ithalatın piyasada fiyat dengesizliği yarattığını ve haksız rekabete yol açtığını belirten Büyükhelvacıgil, yakın zamanda yürürlüğe giren düzenlemeyle ithalatın sınırlandırıldığını bildirdi.

Büyükhelvacıgil, sektör olarak uygulamanın bundan sonra revize edilmesini ve kota rakamının daha da aşağıya çekilmesini beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu durumda bile 75 bin ton ham ayçiçeği yağı elde edecek, 180 bin ile 200 bin ton ayçiçeği tohumu işleyen tesisimizin olumsuz etkilenmeye devam edeceğini söylemek mümkün. Sektörümüzde ham yağ ihtiyacının ülkemizde kırılarak karşılanması hem katma değer açısından hem de yan sanayilere yapacağı katkı açısından büyük önem arz ediyor. Bu nedenle Bosna Hersek’e getirilen kotanın iyi bir başlangıç olduğunu ancak önümüzdeki dönemde yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle uygulamanın yakın takibe alınmasını ve süreç içinde kota rakamlarının daha da aşağıya çekilmesini bekliyoruz.”

Sektör olarak kota miktarlarının tarife kontenjanı dağılımını da merakla beklediklerinin altını çizen Büyükhelvacıgil, söz konusu kontenjanlar dağıtılırken, sektörün kapasite kullanım oranlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Büyükhelvacıgil, “Ekonomi Bakanlığımızın, yerli bitkisel yağ sektörünün gelişimini önemsediğini gösteren bu ilk adımı bizim için motive edici bir düzenleme olmuştur. Sektör için moral kaynağı olan bu düzenleme için tüm yetkililere bir kez daha teşekkür ederiz.” diye konuştu.