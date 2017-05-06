Bazı şeyler vardır, üzerinde ne kadar düşünürseniz düşünün, mantıklı bir açıklamasını bulamazsınız…

İdam cezasının geri getirilmesine yönelik spekülasyonlar gibi…

Bir an için gözlerimizi kapatıp, bunun gerçekleştiğini düşünelim… Evrensel hukuk kurallarına göre; bunun geriye dönük olamayacağını biliyoruz… Yani Fetöcü darbecilere uygulanması mümkün değil…

Bu gerçeği, meydanlara toplanıp “idam isteriz” diye bağıranlara anlatmak mümkün olmayabilir… Onlar muhtemelen “yapılacak yasal değişikliğe bir madde ilavesiyle” bu sorunun çözülebileceğine “inanmış” ya da “inandırılmış olabilirler…

O zaman “konuyu yeni bir referandum haline getirmeyi hedefleyenlerin planında da var mı acaba?” sorusu akla geliyor…

…Ve tabi ki, “böyle bir durumdan ne tür bir getiri beklendiği” sorusu da…

Darbeye karıştığı iddiasıyla Türkiye’ye iadesi istenenler için yapılar başvurulara gülünüp geçilmesi mi..? Cemaatle ilgisini olduğunu öne sürerek Batı ülkelerine iltica başvurusu yapanların bu isteklerinin mutlaka kabul edilmesini sağlamak için mi..?

İlk günden beri Türkiye iadesi için bastırılan Gülen konusundan söz etmek bile gereksiz bu arada…

İdam cezasının geri getirilmesinin “Türkiye’nin dünyadaki konumunu tepetaklak edeceği” de defalarca dile getirildi… Bu; ne Avrupa Konseyi, ne AB, hatta ne de NATO’nun olmadığı bir yere itilmek demek…

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de Cuma günü düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada “Bizim anayasamız ve Avrupa değerlerine aykırı olan bir tedbir konusunda Almanya’da referandum yapılması siyasi olarak düşünülemez” diyerek, işi bir adım daha ileriye götürdü…

Bırakın olası bir sonuca katlanmayı, idamın cezasının “referandum konusu yapılmasına” bile karşı çıkıyor geleneksel dostumuz Almanya… Üstelik bu sefer Alman Hükümeti’ni Nazi(?) olmakla suçlamak da, pek mümkün olmayabilir yani…

İdam cezasının geri getirilmesi konusunun sürekli gündemde tutulmasının nedeni olabilecek tek bir neden kalıyor geriye…

O da, konunun “kitleleri etkilemeye yönelik” bir yem olarak görülmesi…

Artık amaca ulaşılmış ve referandumdan zaferle(!) çıkılmış olduğuna göre, bir an önce “idam” konusu gündemden çıkarılmalıdır..!

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