Türkiye Barolar Birliğinde TÜRK-AV genel kurul resepsiyonu gerçekleştirildi

Feyzioğlu:“Birlikteysek varız, parçalanırsak yokuz” diyerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Birbirimizle didişirken, birbirimizin gözünü oymaya çalışırken emperyal, küresel güçler, bu topraklarda, bu coğrafyada at oynatıyor. Birlikteysek varız, dağılırsak, parçalanırsak yokuz. Bu kadar basittir olay” dedi.

TÜRK-AV’ın 2. Olağan Genel Kurulu ve Türk-Kırgız Hukuk Haftası sebebiyle Türkiye Barolar Birliği’nde bir resepsiyon düzenlendi.Resepsiyonun açış konuşmalarını Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Av. Anar Baghirov yaptı. Feyzioğlu ve Baghirov yaptıkları konuşmada, tüm Türk dünyası ve komşu ülkelerin Nevruz Bayramı’nı kutladı.

Konuşmasında TÜRK-AV Genel Kurulu’nun çalışmalarına da değinen Feyzioğlu, Rusya Federasyonu Avukatlar Odasının gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçme başvurusu ile Tacikistan Barolar Birliğinin üyelik başvurusunun oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

BİRLİKTEYSEK VARIZ, DAĞILIRSAK, PARÇALANIRSAK YOKUZ

Türklerin bu coğrafyanın öncü milleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin de lider devletlerinden biri olduğunu ifade eden Feyzioğlu, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekti.

Feyzioğlu, “Birbirimizle didişirken, birbirimizin gözünü oymaya çalışırken emperyal, küresel güçler, bu topraklarda, bu coğrafyada at oynatıyor. Birlikteysek varız, dağılırsak, parçalanırsak yokuz. Bu kadar basittir olay” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin gücünün Atatürk’ün devrimleriyle taçlandığını söyleyen Feyzioğlu, “Bu gücü daha da artırmak için Cumhuriyet devriminden, hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden fedakarlık yapmak yerine, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine sımsıkı sarılmak ve hukukun üstünlüğünü, adil yargılamayı tartışmasız sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye özelinde 15 bin hâkim ve savcının, 110 bin avukatın, bu coğrafyada da 250 binin üzerinde avukat, on binlerce hâkim ve savcı bulunduğunu ve sisteme ilişkin her ülkenin sorunu olduğunu belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Fakat eleştirileri kişileri hedef alarak ve kişileri yıpratarak yapmak yanlıştır. Sistemin düzeltilmesi için yapıcı cümleler aklıselime ihtiyacı olan herkes tarafından büyük bir hüsnü kabul görür. Kişiler hedef alınarak söylenen cümleler doğruluk payı olsa bile reddedilir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, on binlerce namuslu, fedakar, çalışkan avukat, hâkim ve savcının omuzlarında durmaktadır. Bu hâkim, savcı ve avukatlara söz söyletmemek, onlara toz kondurmamak, milli vazifemiz olmalıdır ama sistemin herkes için güvence sağlamasını talep etmek de yine aynı şekilde milli bir vazifedir.”

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU PROJESİ

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan’ın girişimiyle bu bölgenin kaderini değiştirecek muazzam bir dönüm noktasının eşiğinde olunduğuna dikkati çeken Feyzioğlu, bu ülkelerin cumhurbaşkanlarının girişimiyle Dünya Bankası, IMF, ABD ve tüm küresel güçlerin engellemesine rağmen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin hayata geçirildiğini vurguladı.

Bu hattın yaratacağı dinamizmin hukukçular tarafından yatırıma çevrilmesi gerektiğine işaret eden Feyzioğlu, “Bu hattın geçtiği, mal ve hizmet taşıdığı her yere biz hukukçular da hizmet götüreceğiz” dedi.

Feyzioğlu, bu çerçevede bugün TÜRK-AV’ın Genel Kurulu’nda Bakü, Tiflis ve Kars’ta ticaret odalarının da desteğiyle bu hattın bölgeye refah getirmesi için toplantılar düzenleyerek, hukukçu olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

.Resepsiyona, dost ve kardeş ülkelerin büyükelçileri ve barolar birliği başkanlarının yanı sıra, milletvekilleri, yüksek yargının başkan ve üyeleri, yargı bürokrasisi, baro başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyenler ve avukatlar katıldı.