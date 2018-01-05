Birleşik Krallık’ta tek kullanımlık kahve kupaları ücretli olacak

Birleşik, Krallık tek kullanımlık karton kupalarda geri dönüşümün çok düşük kalması nedeniyle, kahve zinciri Starbucks “5 peni” ücret uygulayacak.

Starbucks, önümüzdeki aydan itibaren üç aylık bir deneme süresince, Londra’daki şubelerinden 20-25 tanesinde, “karton kupa başına 5 peni ücretin” etkisini deneyecek.

Firma, karton kupaya ücret uygulama planını, Avam Kamarası Çevre Denetim Komitesi’nin, karton kupalar için “en az 25 peni ücret uygulanmasının zorunlu tutulmasını” önereceğine ilişkin raporun duyulmasının ardından açıkladı.

Komite’nin karton kupalara ilişkin hazırladığı raporda, ücret uygulanmasına karşın, 2023 yılına kadar tüm tek kullanımlık kupaların tamamen geri dönüştürülmesinin sağlanamaması durumunda yasaklanması öneriliyor.

Birleşik Krallık’ta yılda yaklaşık 2.5 milyar tek kullanımlık kahve kupası tüketiliyor; ancak, plastik iç astarı kağıttan ayırmak için özel tesisler gerektiği için, dönüştürülmek yerine hemen tümü atık alanlarında yakılıyor veya gömülüyor.

Komite, müşterilerin yalnızca yüzde 2’sinin yeniden kullanılabilir kupa ya da bardak getirenlere 25 peni indirim yapılması gibi “gönüllü” önlemlere güvenemeyeceğinin de altını çizdi.

Komite’nin raporunda, Cardiff Üniversitesi’nin bir araştırmasındaki, “bardaklarını getirene 25 peni indirim” yapılması yerine, “tek kullanımlık kupa için 25 penilik ücret” uygulanmasının, insanların kendi fincanını getirme konusunda daha etkili olacağına ilişkin bulgulara da yer verildi.

Buna göre, tek kullanımlık kupa için 25 peni ücretin kupa kullanımını yılda 300 milyon adet azaltacak.

Komite ayrıca, 2016’da sadece yüzde 0.25 düzeyinde kalan “şok edici derecede düşük geri dönüşüm oranını” açıklamadan, kupaların geri dönüşümlü olduğunu iddia edip müşterilerini yanılttıkları için kahve zincirlerini suçladı.

Starbucks, ücretlerden elde edilen gelirin, kamuoyunun yeniden kullanılabilir fincanlar kullanmaya nasıl teşvik edilebileceğini inceleyen bir çevre yardım kuruluşu Hubbub’a bağışlanacağını söyledi.

Hubbub’a göre, eğer 5 penilik ücret hiçbir şey değiştirmezse, daha yüksek bir ücretin daha etkili olup olmadığını görmek için ücret arttırılabilir.

Birleşik Krallık’ta ilk defa bir kahve zinciri müşterilerinden fincan için ekstra ödeme yapmasını isteyecek.