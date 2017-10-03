Anadolu Efes’te forma giyen Birkan Batuk, Geçen seneki takımın hayli değiştiğini belirten tecrübeli oyuncu, yeni sezondaki hedeflerden, takıma bu sene katılan oyunculara, kendi gelişimi ve kariyer planlamasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için hedeflerinin yarıştıkları her kulvarda en yukarısı olduğunu belirten Birkan Batuk, “Hedeflerimiz her zaman yüksek. Türkiye Lig’inde şampiyonluk, Türkiye Kupası’nı kazanabilmek ve aynı zamanda EuroLeague’de Final Four yapabilmek. Bunların hepsini sırasıyla düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle Final Four oynamak için top 8’e kalmamız gerekiyor. Öncelikli hedefimiz var. Yeni bir takımız, yeni bir oluşumuz. Haftaya sezon başlıyor. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Birbirimize adapte olduk ve hala da olmaya devam ediyoruz. Çünkü; sezon çok uzun ve sabırlı olmalıyız. Takım içerisinde iyi bir arkadaşlık var. Umuyorum ki bu da sahaya yansıyacaktır. İyi mücadele eden bir takım ortaya çıkarsa bu da bize başarıyı getirir” şeklinde konuştu.

“YENİ TRANSFERLER

KARAKTERLİ OYUNCULAR”

Geçen sene kadrodaki oyunculardan bu sezon sadece 3 tanesinin kaldığı hatırlatılması üzerine Batuk, “Yeni gelen oyuncular da karakteri düzgün oyuncular. Takım içerisindeki o uyumu yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu Slovenya’daki sezon başı kampında gördük. Cedi ve Furkan’ın NBA’ye gitmesi hem Anadolu Efes hem de Türk basketbolu için bir gurur kaynağı. İnşallah onlarda orada çok başarılı olurlar. Biz de buradan onları gururlar izleriz” ifadelerini kullandı.

Kendi kariyer planlamasıyla ilgili de konuşan Birkan, “Anadolu Efes ile 2+1’lik yeni bir kontrat imzaladım. İnşallah burada 2 senemi doldurur, sonra da opsiyonumu kullanıp 3 sene boyunca Anadolu Efes’e hizmet ederim. Benim de burada olduğum sürece hem karakterimle, hem duruşumla hem de sahada gösterdiğim performansla örnek bir sporcu olmak istiyorum” dedi.