Bu başlıklı yazımızı bundan bir buçuk yıl önce (9 Oacak 2017’de) yazmışız. Yeni sistemi “Cumhurbaşkanlığı Hükümetié olarak ik defa biz tanımlamışız. Bakanlıkların sayının azaltılacağını, birleştireleceğini de iddalı bir şekilde dile getirmişiz.

Hatta sanki 24 Hziran’da seçim yapılacak ve Erdoğan kazanıp hükümet kuracağana kadar tahmin etmişcesine bugüne bakmışız. Yazıyı tekrarlayalım:.

“Yeni sistem yürütme ile yasama arasındaki ilişkileri daha karmaşık ve çatışmalı bir hale getireceği öngörüsü ile birlikte devlet üst örgütlenmesinde de köklü yapılanmayı içeriyor.

Örneğin Cumhurbaşkanı yardımcıları. En az bir yardımcı olacak ve Cumhurbaşkanına vekalet edecek. Ama sınır olmaksızın istenilen sayıda cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek. (ABD’de bir, Kazakistan’da 60’den fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı var).

Yeni düzenlemede yardımcıların görev tanımları, yetkileri ve sorumlulukları belli değil. Bu kişiler bakanların üstünde mi, arkasında mı kalacaklar?. Bir törende protokole göre nerede duracaklar?. Bakanlar kurulu toplantısına katılacaklar mı günlük icraata karışacaklar mı, yoksa danışman gibi mi duracaklar? Ya da hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem de bakan mı olacaklar? Doğrusu hem yardımcı hem bakan seçeneği en uygunu olacak.

Böylece birinci yardımcı yani vekaleti taşıyan Meclis ile koordinasyona ve parti işlerine bakar. Diğer yardımcılarda da ekonomi, günlük işleri takibi, sözcülük yapar. Buna göre en az dört yardımcı pozisyonu ilk başta yeterli olabilir.

Gelelim Bakanlar Kuruluna. Mevcut Bakanlar Kurulu; Başbakan ve 26 Bakandan oluşuyor (du). Yeni düzenleme “devlet işlerinde hızlı karar alma, etkili yönetim, az burokrasi” tezine dayandığına göre bakanlık sayısının azaltılması gerekir.

ABD Federal Hükümet yapılanmasına bakınca, Tarım, Ticaret, Savunma, Eğitim, Enerji, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, İç Güvenlik, İskân ve Kentsel Kalkınma, İç İşleri, Adalet, Çalışma, Dış İşleri, Ulaştırma, Maliye ve (bizde olmayan) Emekli Askerler Bakanlıkları adıyla15 ayrı bakanlık bulunuyor

Bizde ise örneğin ekonomi ile ilgili bir başbakan yardımcısı ve Maliye, Ekonomi, Kalkınma ile Gümrük ve Ticaret ile ilgili dört bakan bulunuyor. ABD ekonomisi bizim ekonomimizin en az 5-6 kat fazla büyük olmasına rağmen onlara iki bakanlık yetiyor.

Yeni düzende Maliye dışında geri kalanların hepsi Ekonomi Bakanlığı’nda toplanır. AB işleri Dışişlerine, Aile ve Sosyal işler Sağlık Bakanlığına- ABD’deki İnsani Hizmetler Bakanlığı bize de uygun düşer- bağlanır. Eskiden olduğu gibi, Kültür, Turizm Bakanlığı yine spor ve gençlik işleriyle ilgilenir, Enerji Bakanlığı su işlerini geri alır, orman işleri de Tarım Bakanlığına bağlanır. Gümrük işleri de eskisi gibi Maliye’ye döner. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimleri de daha fazla içine alacak şekilde düzenlenir.

Türkiye’de en büyük sıkıntı bakanlıklardan ayrı bir sürü devlet kurum ve kuruluşları bulunması. Bunları da cumhurbaşkanı yardımcılarına bağlanır, diğer bakanlıklara dağıtılır, olur biter. (Farklı olan böyle kurumlar için ofis tanımları getirildi) Böylece bakanlık sayısı 14-15’e iner. Cumhurbaşkanı ve yardımcılarıyla 20’yi geçmeyen bakanlar kurulu oluşur. Ama görev alanları böylesine büyüyen bakanlar saçlarını başlarını kaşımaya vakit bulamazlar, o ayrı mesele.

İsimlere gelince, az bakanlı bir kabinede –ki tercih edilen budur- bu düzenlemeye göre kimlerin gideceği, kimlerin kalacağı şimdiden belli. Elemek çok kolay. Görünen o ki en azından 10 yakın bakan Meclis’e geri dönecek, bakanlıkları bir anlamda lağvedilecek.. Yeni uygulamada yardımcı ve bakan olanlar eğer milletvekili ise Meclis’ten ayrılacaklar.

Eğer mevcut hükümet yapısı korunacaksa Meclis’te en az 27 koltuk boşalacak ve AKP’nin milletvekilliği sayısı 290’nın altına inecek. Gerçi bu sayı yeni düzende anlam ifade etmeyecek çünkü en azından 276 sayıya dayalı Meclis’te hükümet kurmak tarih olacak. Yasama için 184 karar sayısı yeterli olacak. AKP iktidar değil çoğunluk partisi” olacak.

Meclis’teki AKP koltuklarını riske atmamak düşüncesiyle Beştepe’ye şimdiden gidecek bakan sayısı belli. Zaten bir kararname yeterli olacak bu düzenleme için.

Hem mevcut hükümet yapısını olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı hükümetine taşınacaksa bu değişikliklere ne gerek var? Ankara siyasetinde hiçbir şey tesadüflere bırakılmaz. Yaşayıp göreceğiz.

(NOT: Yaşadık ve gördük. Bu tahminlerimiz, seçimlerden önce açıklanan taslak yönetim şemasında ve seçimlerde ortaya çıkan tabloyla neredeyse birebir uyuşması ne kadar tesadüf. Yoksa bizden mi esinlendiler yeni düzenlemeler için?)