Bugün dananın kuyruğu New-York’ta kopacak gibi görünüyor…

Hayırsever işadamı Zarrab hâkim karşısına çıkacak… Savcılık, duruşmada sanığa soracağı soruları mahkemeye iletti ve bu sorular “kuyruğu kopacak dananın Zarrab olmadığını” düşündürecek nitelikle…

Çünkü, sanıkla avukatlarının arasını açacak nitelikte şeyler sorulacak…

Savcılığın Zarrab’a soracağı soruların bazıları şöyle:

-Giuliani de dahil olmak üzere Greenberg Traurig hukuk firmasındaki avukatlarınızdan herhangi biri bu hukuk firmasının ABD hükümetine, ‘Türk hükümeti temsilcisi’ olarak kayıtlı olduğunu size bildirdi mi?

-Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, avukatlarınızın da çalıştığı bir hukuk firmasının müşterisidir. Avukatlarınız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı etik yükümlülükleri olduğunu size bildirdi mi?

-Bu konudan ne zaman haberiniz oldu? Bu konuyu avukatlarınızla tartışmak için ne kadar zaman harcadınız?

-Greenberg Traurig hukuk firmasından sizi temsil eden avukatlarınızın eşzamanlı olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini temsil ettiği için bu dava sürecinde size olan sadakatinin, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile arasında bölünmeye neden olabileceğini anlıyor musunuz?

-Greenberg Traurig’ten avukatlarınızın bazı durumlarda senin çıkarların yerine Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin çıkarlarını korumayı tercih edilebileceğini anlıyor musunuz?

Görüldüğü gibi, sorular bir şeyleri ima etmeye yönelik…

Ayrıca Savcılık Zarrab’ı duruşma sırasında da “Size bu dava sürecinde Greenberg Traurig’den avukatlarınızın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine olan bağlılığı nedeniyle sizin temsilinizi nasıl olumsuz yönde etkileyebileceğine dair bazı örnekler vereyim. Bu yapacağım açıklamalar sanırım avukatlarınız konusunda düşünme biçimini etkileyecektir. Hakkınızdaki suçlamaları kabul edecekseniz, ne zaman edeceğiniz. Savcılıkla işbirliği yapmaya çalışıp çalışmayacağınız. Ne tür bir savunma yapacağınız. Mahkemede ifade verip vermeyeceğiniz. Mahkeme sırasında hangi tanıkların çapraz sorguya alınması ve tanıklara hangi soruların sorulacağı. Hangi tanıkların mahkemeye çağrılması gerektiği ve sizin adınıza başka hangi kanıt sunmanız gerektiği. Jüriye sizin adınıza ne gibi argümanlar yapmanız gerektiği. Mahkemeye ne gibi argümanlar sunması gerektiği ve hangi gerçeklerin mahkemeye bildirilmesi, yargılanmadan önce, yargılama sırasında veya hüküm giymenizde. Bu örneklerden bazılarını genişletmeme izin verin” diyerek uyaracak ve şu ek sorumları da soracak…

-Örneğin, bu davadaki suçlamalarla ilgili yargılamanın kamuya açık bir şekilde yapılması konusunda, Türkiye hükümetinin çıkarı sizinkinden farklı olabilecek. Greenberg Traurig’e bağlı avukatların yargılama sırasında Türkiye hükümetinin çıkarlarına ters düşen bir şeyi size tavsiye edemeyeceğini biliyor musunuz?

-Greenberg Traurig firması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temsilcisi olarak yaptığı çalışmaların bir parçası da, Türkiye’nin çıkarlarını ABD’de sağlamak. Bunu teşvik eden ve olumlu bir görüntü sağlamak olduğunu anlıyor musunuz?

…Ve sıra kuyruğu koparacak soruya geliyor…

-Giuliani de dahil olmak üzere Greenberg Traurig’teki avukatlarınızın, kendi şirketleri adına öğrendikleri bazı gizli bilgileri kullanarak Türkiye hükümetinin çıkarlarına ters düşecek şekilde pazarlık yapamayacağını biliyor musunuz? Bu avukatlar sizi mi temsil edecek, Türk Hükümeti’ni mi?

:Bakalım ne olacak şimdi… Merakla bekliyoruz..!

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