Birbirlerinin eli, kolu ve ayağı oldular

SAMSUN’un Terme İlçesi’nde yaşayan doğuştan yürüme engelli 50 yaşındaki Ahmet Açar ile yine doğuştan kolları olmayan 44 yaşındaki Hatice Açar, 3 yıl önce evlendi. 2 yaşında Betül Açar isimli kız çocukları bulunan aile, hayata sımsıkı sarılıyor. Ahmet Açar, “Mutluyuz. Evlendik, bir kızımız oldu. Gayet sağlıklı. Birbirimizin eksik yanlarını tamamlıyoruz” dedi.

Terme’de yaşayan Açar çifti, yaşam mücadeleleri ile herkese örnek oluyor. Doğuştan yürüme engelli Ahmet Açar, 2013 yılında ailelerinin de desteğiyle hayatını birleştirdiği doğuştan kolları olmayan Hatice Açar ile birbirlerinin eksikliklerini tamamlıyor. 2 yaşında Betül Açar isimli kız çocukları bulunan çift, hayatın tüm zorluklarının üstesinden gelmeye çalışıyor.

İşsiz olan ve 3 ayda bir aldığı engelli maaşıyla evini geçindiren Ahmet Acar,

“Eşimle, bir akraba sayesinde tanıştık. Görüştük, anlaştık ve evlenmeye karar verdik. Gayet iyi oldu. Mutluyuz. Evlendikten sonra bir kızımız oldu. Gayet sağlıklı ve hiçbir sıkıntısı yok. Ben doğuştan ayaklarımdan engelliyim. Eşimin de doğuştan kolları yok. Böyle mutluyuz ve yaşayıp gidiyoruz. Çevremden evleneceğimiz dönemde hiç tepki almadım. Çevremiz bize, ‘Evlenin çocuklarınız olur. Bir yuva kur. Senin de bir yuvan olsun’ dedi. Biz birbirimizi sakat diye kırmıyoruz ve üzmüyoruz. Gayet mutlu bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Bizimde manevi ve maddi sıkıntılarımız illa ki oluyor. Aşırı bir mal varlığımız yok. 3 aylık maaşla geçiniyoruz. Yetkililer engellilere her zaman sahip çıksınlar. Onları bir engelli olarak görmesinler. Onlarda bir insan. İlgi ve alakalarını eksik etmesinler”

dedi.

Ayaklarını elleri gibi kullanarak çocuğunun ve evinin ihtiyaçlarını karşılayan Hatice Açar ise mutlu bir yuvalarının olduğunu belirterek,

“Benim doğuştan kollarım yok. Bütün ihtiyaçlarımı ayaklarımla karşılamaya çalışıyorum. Eşim de bu konuda büyük destek oluyor. Ben onun ayakları, o benim elim ve kolum oluyor. Kızımız en büyük yaşam kaynağımız”

diye konuştu.

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