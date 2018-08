Siyasi partilerin seçim kazanmak için yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığı bir dönem yaşıyor dünya…

Bunun için en bilinen yöntem, kamuoyunu etkileyecek konular yaratıp sömürmek…

İnsanlık âlemi için en büyüt talihsizlik, böyle bir dönemde önemli ülkelerdeki liderlerin ilginç özellikler taşıyor olması…

…Ve bu özelliklerin klasik diplomasi geleneklerine tümüyle uyumsuzluk göstermesi…

Hangi liderlerin bu kategoriye girdiğini saymaya gerek yok herhalde… Onlar yaptıklarıyla, her gün kendilerini gözümüze sokmaya özen gösteriyor zaten…

Artık uluslar arası ilişkilerin “posta koymak” yöntemiyle yürütülmesine alıştık… Böyle posta koyarak hizaya getirilmeye çalışılan bir ülke liderinin “tamam ulan, çık dışarı da dövüşelim o zaman” demesi ihtimalini de göz ardı ediyoruz…

İşin en kötü tarafı; siyasette gözünü yükselmeye dikenlerin de aynı yöntemleri benimsemesi… Örneğin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi…

Eline geçen her fırsatı değerlendiren Pence, şimdi de Twitter hesabından Türkiye’yi tehdit etmeye başladı… Bunlar onun şimdilik son mesajları:

“Adalet onun serbest bırakılmasını gerektiriyor. Türkiye Trump’ın yabancı topraklarda haksız yere tutuklanan Amerikalıların Birleşik Devletler’e dönmesini görme yönündeki kararlılığını test etmese iyi eder.”

“Başkan ve ben, Pastör Brunson serbest bırakılana ve ailesine, dostlarına ve ABD’deki kilisesine dönene kadar taviz vermemeyi sürdüreceğiz. Her Amerikalı, Pastör Andrew Brunson ve eşi Noreen için, bu dindar inanç adamı evinde olana dek dua etmeye devam etmeli.”

Gerçi arada ABD’nin Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza gibileri çıkıyor ortaya… Washington Post gazetesi için “ABD, Türkiye’yi kaybetmeyi göze alamaz” başlıklı bir makale yazan Bryza, yapılanları “Bu, bir NATO müttefikine karşı maksimum seviyede zarara uğratmak için zamanlanmış, beklenmeyen ve düşmanca bir davranış” olarak niteledi ve yazısında şu görüşlere yer verdi… …

“Türkiye’yi açık bir şekilde köşeye sıkıştırarak, Trump, Brunson’ın serbest bırakılmasını çok daha zora soktu. Türkiye’nin müttefikliğinden vazgeçmek, ABD’nin Ortadoğu’daki etkinliğini kaybetmesine yol açar DEAŞ ile mücadele koalisyonunu tehdit altına sokar. ABD’nin Türkiye’den vazgeçmesi, Türkiye’yi Rusya ile yakınlaştırabilir. Türkiye- ABD müttefikliği Truman yönetiminden bu yana bizim Ortadoğu stratejimizin merkezinde yer aldı. Ruslar bu güç dengesini değiştirmek için fazla mesai yapıyor. ABD’nin Türkiye’den vazgeçemeyeceği birtakım çıkarları olduğu unutulmamalı. En başta ABD’nin denizaşırı önemli bir üssü olan İncirlik var.”

Matthew Bryza’ın yazdıklarını, Türkiye’yi yönetenlerin de düşündüğüne inanmak istiyorum…

Bu her Türk’ün hakkı…

Eee, aynı gemide değil miyiz sonuçta..!