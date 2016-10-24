Balıkesirli sanatçı Özdemir Yemenicioğlu’nun “Bir yanım bahçe bahar, bir yanım kan gülleri” isimli resim sergisi Gözde Sanat Galerisi’nde açıldı.

Açılış nedeniyle düzenlenen kokteyle Ankaralı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yemenicioğlu yeni resimlerinde kadın sorunlarına eğiliyor, bu alanda toplumsal duyarlılığın artmasına çalışıyor.

1948 Balıkesir doğumlu sanatçı şimdiye kadar yurt içinde ve dışında birçok kişisel sergi açtı, ayrıca çeşitli karma sergilerde de eserlerini sergileme fırsatı buldu.

Sanatçı son olarak geçtiğimiz aylarda Balıkesir Devrim Erbil Sanat Müzesi’nde “Retrospektif” bir sergi gerçekleştirdi.

Ankaralı sanatseverler Yemenicioğlu’nun sergisini 30 Ekim tarihine kadar gezebilecek.

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