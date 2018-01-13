Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi “Bir Ulusu Giydirmek:1956-2000 Yılları Arası Sümerbank Desenleri” adlı sergi ile geçmişe nostaljik bir yolculuğun kapılarını araladı.

1930’lu yıllardan itibaren Türk ekonomi tarihinde yapılan en önemli atılımlardan biri olan Sümerbank’ın binlerce deseni Çağdaş Sanatlar Merkezinde, Ankaralılarla buluştu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergiye Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları Yasemin Asil, Gülsün Bor Güner ve Nafiz Kaya da katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan İzmir Ekonomi Üniversitesinden Prof.Dr. Ender Yazgan Bulgun “Bu serginin dördüncüsünü Ankara’da düzenlemekten gurur duyuyoruz. Çankaya Belediyesine ve emekçilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet dönemi sanayileşme hamlesinin temelini teşkil eden, 2000’li yıllardan itibaren üretimi durdurulan ve Bursa Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi tarafından koruma altına alınan Sümerbank’tan geriye kalan tekstil arşivi, özgün desenleri ile Başkentlilerin ilgisine sunuldu.

MODANIN TARİHSEL SÜRECİ SERGİDE

Sergide Sümerbank Halkapınar Basma Sanayii’nin 1956-2001 yılları arasında üretilmiş ve dijital ortama aktarılan 6 bin 600 kumaşı yer aldı. Sergide 1930’lu yıllardan 2000’li yıllar başına kadar dünya kültür ve moda tarihi “Kuruluş Yılları”, “Savaş Modası”, “Amerika’dan Esen Moda Rüzgarı”, “Modada Futurizm ve Her Yer Sümerbank”, “Modada Doğaya Dönüş ve Sümerbank Olgunluk Yılları”, “Özellestirme Dönemi Tüketim Yılları”, “Küreselleşme ve Bireyselcilik” başlıklarıyla sanatseverlere tarihi bir yolculuk imkanı sağlıyor. Sergide dünya tarihine yön veren ekonomik ve sosyal olaylar ve bu olayların Türkiye’deki yansımaları bir zaman çizelgesi üzerinde anlatılıyor.

KUMAŞLAR KORUMA ALTINDA

Nazilli Basma Sanayii Müessesesine ait kumaş arşivi Adnan Menderes Üniversitesi tarafından İzmir Halkapınar Basma Sanayii Müessesesine ait arşiv ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından korunmaya alınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından dijital ortama aktarılarak hazırlanan proje sergi 12 Şubat tarihine kadar Çağdaş Sanatlar Merkezinde olacak.