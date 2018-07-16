15 Temmuz pazar sabahı korkunç bir diş ağrısıyla uyandı.

Birkaç saat dayandı ama sonunda pes etti, öğleye doğru Sağlık Bakanlığı’nın Balgat’taki Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Ankara’da pazar günleri acil hizmet veren bir-iki yerden biriydi çünkü burası.

Merkezin kapısında 5-6 personel aralarında şakalaşıp gülüyorlardı.

Dişinin ağrıdığını, muayene olmak istediği söyledi onlara.

İçlerinden biri, müracaat bölümünde oturan kadın görevliyi işaret etti.

Telefonda koyu bir sohbete dalmıştı yanına gittiği görevli. Dakikalar sonra başını kaldırıp ne istediğini sordu. “Mecidiyeköy metrosu buradan geçer mi” dememek için kendini zor tuttu, “Acil diş muayenesi için geldim” yanıtını verdi.

Görevli bir yandan telefonla konuşmaya devam ederken diğer yandan işlemlerini tamamladı, “Bu belgeyle muayene olabilirsin” diyerek koridordaki bir odayı gösterdi.

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Muayene 30 saniye bile sürmedi.

Genç kadın diş hekimi bakar bakmaz her şeyi anlamış olmalı ki, “Ağrı kesiciyle idare edin, hafta içinde de randevu alıp gelin” dedi.

Çaresiz çıktı dışarı.

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Balgat Diş Sağlığı Merkezi’nin internet sitesinde dehşet içinde gördü ki bu merkezde tam 89 diş hekimi çalışıyordu.

“Sözde çalışıyor” demek daha doğruydu galiba.

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Devlet, büyük harcamalar yaparak modern sağlık merkezleri kuruyordu ama o merkezlerde çalışan personelin hastalara karşı lakayt, yani umursamaz, ilgisiz, kayıtsız davranmasına engel olamıyor, saygı ve sevgi çerçevesinde sağlık hizmeti sunulmasını sağlayamıyordu.

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Bakalım, yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu gerçekten hazin tabloyu değiştirecek adımlar atabilecek mi, yoksa O da, “Böyle gelmiş böyle gider” rahatlığıyla mı hareket edecek?

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Hikayesini anlattığım hastaya gelince:

Pazar olmasına karşın özel muayenehanesinde çalışan bir diş hekimi buldu.

Dişine gerekli müdahale yapıldı, ağrısı dindi, huzura kavuştu.