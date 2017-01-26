Bir sandıkta 415 seçmen oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulması beklenen anayasa değişikliğinin halk oylamasında bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını 410-415 olarak belirledi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) halk oylamasında bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısıyla ilgili kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. YSK, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulması beklenen anayasa değişikliğinin halk oylamasında bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

Buna göre, halk oylamasında bir sandık bölgesinde, oy kullanacak seçmen sayısı 410-415 olacak.

Köylerde ise seçmen sayısının 415’i aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek. Kararda, halk oylaması sürecinin kısa olması nedeniyle herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesi için değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanması beklenilmeksizin bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının belirlenmesinin gerekli görüldüğü belirtildi. Kararda, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’un 2.maddesinde, “Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazargünü yapılır” hükmünün de yer aldığı anımsatıldı.

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