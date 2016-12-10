Bir öneri de benden!

“Mevzuatı fiili duruma uygun hale getirmek” ne demektir..?

Örneğin dikkatsiz sürücülerin sebep olduğu ölümlü trafik kazaları; Türkiye’de sık sık, hatta hemen her gün meydana gelen fiili bir durumdur. Çözüm olarak “dikkatsiz araç kullanmanın” suç olmaktan çıkarılması düşünülebilir mi..?

Ya da; yasalara “şort giyen kadınlar, yüzlerine tekme atılmak suretiyle cezalandırılır” şeklinde bir ek yaparak, sorunu halletmiş olur muyuz..?

Direkten dönen “Tecavüz Yasa Tasarısı” var mesela…

Benzerlerinin çoğaltılabileceği sorular bunlar…

…Ve ben gerçekten merak ediyorum; acaba bir kamuoyu araştırma şirketi bunların sorulduğu bir araştırmaya yapsa, ne sonuç çıkar..? Ya da, bir torba yasanın içine böyle çözümler doldurulsa ve Meclis’ten geçtikten sonra referanduma sunulsa ne olur..?

Türkiye’de sırf “oy kullanmak hakkına yasal olarak olduğu için” seçmen olanlar, azınlıkta mı, çoğunlukta mı..?

Uzun lafın kısası; şairin dediği gibi “aklımda deli sorular…

Bu ülkenin seçmenlerinin gündemle ve olup bitenlerle ilişkilerini, kabaca 3 gruba ayırmak mümkün. Her sabah kalkar kalmaz televizyonlarını açan, gazetelere bakan ve kendileri bir tür bilgi bombardımanına açanlar var örneğin. Bunların bir kısmı mutsuzluğuna mutsuzluk katan muhalifler, bir kısmı da mutluluğuna mutluluk katan iktidar yandaşlar…

İkinci grup ise mutluluğu “gündemden uzak” kalmakta arayanlar. Televizyonlardaki yarışma, evlilik ve magazin programlarına sığınarak, sahte bir dünyaya kaçmaya çalışanlar…

Üçüncü grup ise ülke açısından en tehlikeli, ama iktidarda olanların en sevdiği grup… Çünkü onların gündemle olan tek ilişkileri, başkalarından dinledikleri ile sınırlı. Eğitimsizler ve bunu kendilerini de kabul ediyor. Gelir seviyeleri de çok düşük…

Kısacası “kolay av” konumundalar iktidardakiler için… “Mevzuatı fiili duruma uyduruyoruz” gibi bir argüman, onların algılama yeteneklerine sığacak bir şey olmaktan çok uzak…

Bu durumda benim de aklıma bir “öneri” vermek takılıyor…

“Mutluluğu gündemden kaçmakta arayan seçmenlerle cahil olduğunu kendileri de kabul eden seçmenler; seçim ve referandumlarda oy kullanamaz..!”

Nasıl ama..?

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